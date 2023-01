Supercoppa spagnola: il Barcellona spazza via il Real Madrid, primo trofeo per Xavi

Supercoppa spagnola: il Barcellona spazza via il Real Madrid, primo trofeo per...

Un netto 3-1 consente ai blaugrana di alzare il titolo al cielo saudita, scatenati i giovani terribili, blancos sottotono e giustamente battuti

Al King Fahd International Stadium di Riyad si consuma l’atto conclusivo della Supercoppa spagnola. Di fronte per un clasico in terra straniera Real Madrid e Barcellona. Chi si aspettava un match equilibrato rimane deluso. La squadra di Ancelotti subisce la verve catalana e chiude il primo tempo sotto di due reti, sul tabellino per il Barcellona ci sono Gavi e Lewandowski. Scatenati gli uomini di Xavi che giocano una gara super e meritano il vantaggio. Sugli scudi proprio il 18enne che ormai si muove come un veterano. Nella ripresa ci si aspetta la reazione madridista e invece arriva il suggello di Pedri, sempre imbeccato da Gavi, che chiude il match. Al 93’ l’inutile rete di Benzema che rende meno pesante il risultato finale. Per Xavi è il primo trofeo alla guida del Barcellona. Ancelotti torna in Spagna a bocca asciutta.

Glauco Dusso