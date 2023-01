Supercoppa spagnola: Gattuso smorza le polemiche su Ancelotti prima di Valencia-Real Madrid

Alla vigilia della sfida tra le loro squadre, il tecnico calabrese e l’allenatore dei Blancos hanno parlato delle discussioni avute qualche anno fa

La Supercoppa spagnola da qualche anno ha una nuova formula: non si sfidano più solo le formazioni vincitrici di Liga e Coppa del Re, ma anche le seconde classificate in queste competizioni, dando vita alla Final Four. Le due semifinali, che si disputeranno in Arabia Saudita, saranno Real Madrid-Valencia e Betis–Barcellona . Ci sarà dunque la sfida nella sfida tra Gattuso ed Ancelotti, grandi amici ai tempi del Milan, che però hanno avuto accese discussioni nel periodo in cui Gattuso ha sostituito proprio Ancelotti sulla panchina del Napoli. Lo hanno rivelato entrambi nella conferenza stampa di ieri, ma se da un lato il tecnico calabrese è sembrato più propenso a mettersi alle spalle l’accaduto, dall’altro l’allenatore dei Blancos ha mantenuto una certa freddezza, segno che la delusione per come sono andate le cose ancora non è passata. In ogni caso, per tutti e due, al momento l’unica cosa che conta è conquistare la finale.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)