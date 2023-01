Supercoppa sì, Skriniar no: la Curva Nord si prepara a Inter-Empoli

Il match di questa sera a San Siro sarà l’occasione di festeggiare l’ultimo trionfo, nessuna manifestazione per la questione riguardante il difensore slovacco

L’Inter torna al Meazza dal suo pubblico e lo farà da vincitrice. Questa sera, infatti, verrà celebrato il trionfo di Riyad sul Milan con la Supercoppa italiana tra le mani dei giocatori nerazzurri. Sarà questo l’unico tema della serata anche per il tifo organizzato interista. La Curva Nord, infatti, con un comunicato annuncia che la serata sarà dedicata esclusivamente al festeggiamento dell’ultimo trofeo vinto. Per quanto riguarda Skriniar non ci sarà nessun fischio o contestazione. Il difensore slovacco, che in settimana ha rifiutato la proposta di rinnovo dell’Inter, verrà celebrato insieme al resto della squadra. Per esprimere un giudizio totale su di lui e le sue decisioni ci sarà tempo. Oltre ai festeggiamenti, però, c’è anche una partita da vincere e l’Empoli non è squadra da sottovalutare. Inzaghi sa che non bisogna abbassare la guardia e servono punti per puntare perlomeno il secondo posto in attesa di un eventuale calo del Napoli. Infine altra celebrazione della serata il capodanno lunare cinese con la maglia dell’Inter che riporterà, come già accaduto in altre occasioni, caratteri cinesi.

Glauco Dusso