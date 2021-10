Supercoppa Italiana: Inter-Juventus destinata allo stadio San Siro

Manca soltanto l’ok definitivo, ma il secondo Derby d’Italia della stagione si disputerà nuovamente allo stadio Giuseppe Meazza di Milano

La Supercoppa Italiana tra Inter-Juventus sembra avere finalmente una data e anche un luogo di svolgimento: il 5 gennaio allo stadio San Siro di Milano. Manca soltanto l’ufficialità ma il dado è ormai tratto, anche per quest’anno la destinazione Riyad sarà destinata a saltare dopo lo Juventus-Napoli dello scorso anno al Mapei di Reggio Emilia (causa Covid-19). Nonostante la Lega Serie A abbia ancora un ultimo slot con gli organizzatori asiatici per disputare la finalissima di Supercoppa Italiana, si è deciso di rinunciare. Il motivo è principalmente legato ad un mancato rispetto di una data per l’esercitazione dell’opzione da parte dei rappresentanti sauditi. La finalissima del 5 gennaio farà saltare indubbiamente il big match di campionato tra Juventus-Napoli. Nella stessa giornata, l’Inter è impegnata a Bologna. Entrambe le gare saranno dunque recuperate a data da destinarsi.

Sandro Caramazza