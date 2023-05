Supercoppa Italiana 2024: tabellone quasi completo in attesa della quarta ed ultima qualificata

Nella prossima stagione ci sarà il nuovo format della competizione con le Final Four di gennaio in Arabia Saudita

Al momento sono già tre le squadre certe di partecipare alla competizione che assegnerà la prossima Supercoppa Italiana con il nuovo format alla spagnola (Leggi qui). Naturalmente il Napoli campione d’Italia e l’Inter fresca vincitrice della Coppa Italia, la terza squadra è la Fiorentina in quanto finalista della coppa nazionale. Il quarto ed ultimo posto sarà appannaggio della seconda classificata in campionato ed attualmente, dopo la penalizzazione inflitta alla Juventus, sembra essere proprio la Lazio (68) la pretendente migliore, con un piccolo lumicino ancora acceso per il Milan (64) attualmente quarto in campionato a 4 lunghezze dai romani a due giornate dal termine. Qualora l’Inter, come detto già qualificata, arrivasse seconda in classifica, lo slot disponibile per la Supercoppa andrebbe alla terza. Tale situazione è stata presa in esame dalla Lega di Serie A per eliminare qualsiasi dubbio in caso di “sovrapposizione” e che stabilisce quindi il criterio di scalare in caso di squadra già qualificata.

Le Final Four in Arabia avranno due semifinali ed una finale e gli accoppiamenti sono già decisi dal regolamento e vedranno affrontarsi il Napoli vincitore del titolo nazionale contro la Fiorentina finalista sconfitta della Coppa Italia e, dall’altra parte, l’Inter vincitrice della Coppa tricolore e una tra Lazio e Milan come seconda classificata in Serie A.

In conseguenza dei tanti cambiamenti in atto nel mondo del calcio e, in particolare nelle competizioni più importanti, come ad esempio la nuova formula del Mondiale per Club, si potrebbe valutare, per la Supercoppa Italiana, anche il ritorno alla formula precedente con finale secca. Si è espresso in tal senso l’AD della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, affermando: “la scelta non è appunto definitiva ma si potrebbe tornare indietro in base agli impegni dei club“.

Luigi A. Cerbara