Supercoppa italiana 2024: la finale sarà Napoli-Inter

Nella prima edizione con il nuovo format della final four si è visto un discreto spettacolo e, probabilmente, le favorite si sono aggiudicate il diritto di contendersi il trofeo

Nella prima delle due semifinali, il Napoli ha avuto la meglio su una più che ottima Fiorentina che, a quanto pare, non riesce a fare il salto di qualità necessario. Si ferma quindi la Viola, ma lo fa con orgoglio e una partita gagliarda e anche sfortunata con un legno colpito e soprattutto un rigore fallito da Ikoné al 44′ e che poteva portare al pareggio dopo il goal di Simeone al 22′. Il Napoli chiude poi la partita sul finire, con una doppietta del giovane Alessio Zerbin che mette in rete al 84′ e al 86′. Un secco 3-0, ma punizione eccessiva per la Fiorentina contro un Napoli che, a dispetto del risultato, non dà segni davvero importanti di poter tornare quello della scorsa stagione. Nella seconda semifinale l’Inter liquida la pratica con un altro 3-0, contro una Lazio con poca personalità ed ancor meno idee di calcio. Bisogna dire che l’Inter è scesa in campo letteralmente indemoniata, con gioco veloce e pressing asfissiante e ci è voluto davvero poco per capire come sarebbe finita per la “cenerentola” Lazio. Davvero eclatante la differenza tra le due formazioni e i biancocelesti hanno seriamente rischiato di finire sommersi dai goal se non fossero stati graziati dalla scarsa mira degli attaccanti nerazzurri. Il vantaggio arriva al 17′ con grande intuizione di Dimarco che serve un assist d’oro di tacco a Thuram che non può sbagliare. Il raddoppio su rigore di Çalhanoğlu al 50′. Tanti cambi dopo il raddoppio nerazzurro, con l’ingresso anche di Luis Alberto, sale sulla carta la qualità del centrocampo biancoceleste, ma non il gioco e al 87′ arriva il 3-0 finale con Frattesi in contropiede. La finale Napoli-Inter si disputerà sempre al Al-Awwal Park Stadium di Riyad (Arabia Saudita) alle ore 20:00 di lunedì 22 e verrà trasmessa in diretta su Canale 5.

Luigi A. Cerbara