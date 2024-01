Supercoppa di Spagna: Vinicius Jr. passeggia sul Barcellona, il Real Madrid alza il trofeo

Tempo di lettura 1 minuto

A Riad i blancos superano 4-1 i blaugrana, scatenato il brasiliano che con una tripletta si porta a casa pallone e vittoria

Altro giro, altro trofeo per il Real Madrid e Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano porta a undici i successi sulla panchina madridista, 27 quelli totali in carriera. La partita non ha storia, Vinicius Junior piazza una doppietta nei primi dieci minuti, Lewandowski prova a riaprirla con un tiro al volo straordinario. Il campione carioca, però, non è d’accordo e al 39’ si guadagna e trasforma il rigore del 3-1. Una tripletta in meno di quaranta minuti e dominio Real. Xavi non riesce a trovare contromisure. Nella ripresa prima Rodrygo rincara la dose con il quarto gol, subito dopo Araujo, fatto ammattire dagli attaccanti avversari, si becca il secondo giallo terminando anzitempo la sua gara. Tredicesima supercoppa di Spagna nella bacheca dei blancos, altra delusione cocente per il popolo blaugrana.

Glauco Dusso