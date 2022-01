Supercoppa di Spagna: questa sera c’è il Clasico tra Barcellona e Real Madrid

Alle ore 20 in Arabia Saudita la prima delle due semifinali della competizione, in campo catalani contro Blancos

Con il nuovo anno torna la Supercoppa spagnola, nello stesso giorno di quella italiana, ma con un formato differente. Dal 2019 infatti, la partecipazione è stata allargata a quattro squadre: le due finaliste della coppa nazionale, la vincitrice del campionato e la squadra classificatasi seconda. Non si sfideranno più dunque solo le vincitrici di Liga e Copa del Rey. In questa edizione, che si svolgerà in Arabia Saudita, la prima semifinale vedrà contrapposte le due nobili del calcio spagnolo: Barcellona e Real Madrid. Dopo averlo affrontato in diverse occasioni da giocatore, questa sera Xavi se la vedrà con Ancelotti da allenatore, per la prima volta. Il tecnico catalano può contare sui recuperati Pedri, Ferran Torres ed Ansu Fati, appena guariti dal Covid.Si preannuncia una gara molto equilibrata. Domani sera l’altra semifinale tra Atletico Madrid ed Athletic Bilbao.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calcioefinanza.it)