Supercoppa di Spagna, il nuovo format a quattro squadre

Questa competizione dal 2020 si è allargata a quattro partecipanti diventando più divertente ed imprevedibile

La Supercoppa di Spagna che ha preso il via ieri con la prima semifinale tra Real Sociedad e Barcellona e che ha visto i catalani prevalere ai rigori, è giunta alla seconda edizione del format a quattro squadre dopo averlo sperimentato lo scorso anno con ottimi risultati. Oggi è in programma la seconda semifinale tra Real Madrid e Athletic Bilbao con la vincitrice che sfiderà i blaugrana nella finale del 17 gennaio a Siviglia. Le quattro compagini sono le prime due della Liga (Real Madrid e Barcellona) e le finaliste di Copa del Rey (Athletic e Real Sociedad) che tra l’altro deve ancora disputarsi.

Il format a quattro squadre ha portato sicuramente più divertimento ed imprevedibilità, con i match giocati in gara secca che riservano spesso sorprese e ribaltano una previsione iniziale. L’idea di premiare anche le seconde classificate in campionato e in Copa del Rey va sicuramente a favore di introiti e spettacolo, con più gare disputate in pochi giorni ed una finalissima sempre molto incerta.

L’unica critica al nuovo format può essere magari mossa proprio dai club vincitori di Liga e Copa del Rey che se prima avevano da giocare un solo match per assicurarsi un altro trofeo, ora devono sudarsi l’accesso alla finalissima disputando un incontro in più che dal loro punto di vista poteva essere evitato.

Fonte foto: okdiario

Alessandro Fornetti