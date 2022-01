Supercoppa di Spagna: Barcellona ancora ko, in finale ci va il Real Madrid

Nel formato a quattro squadre che in Spagna si gioca da due anni, i Blancos di Ancelotti si sono guadagnati la finale battendo ai supplementari i blaugrana di Xavi

In Arabia Saudita si gioca in questi giorni la Supercoppa di Spagna, torneo a quattro squadre che coinvolge le prime due dello scorso campionato e le due finaliste della Copa del Rey, in degli scontri ad eliminazione diretta fino ad eleggere il nuovo campione. Ieri era il turno del Clasico tra Real Madrid e Barcellona ed è stata una grande partita giocata alla pari da entrambe le compagini. Il Real è andato due volte in vantaggio, prima con Vinicius e poi con Benzema, ma il Barcellona prima con Luuk de Jong e poi con Ansu Fati è stato bravo a portare la sfida ai supplementari. La rete decisiva l’ha poi segnata Valverde spedendo i blancos in finale. Gli uomini di Xavi nonostante abbiano un gap da colmare con gli avversari hanno saputo tirar fuori la grinta che richiede un match del genere ed hanno provato fino all’ultimo a rovinare la festa ai rivali. Ancelotti ed il suo Real però si confermano in un grande momento e si andranno a giocare la finale domenica contro la vincente di Atletico Madrid-Athletic Bilbao match in programma questa sera.

Fonte foto: eurosport.it

Alessandro Fornetti