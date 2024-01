Supercopa de España 2024: sarà nuovamente una finale Real Madrid-Barcellona

Tempo di lettura 2 minuti

Così come nella scorsa edizione, saranno le due grandi di Spagna a contendersi il trofeo, domenica 14 gennaio 2024 alle ore 20.00 italiane, all’Al-Awwal Stadium, di Riad

La prima semifinale tra il Real Madrid e l’Atletico Madrid è stato un vero spettacolo terminato 5-3 per i Blancos che hanno agguantato la vittoria nei supplementari. Atletico in vantaggio praticamente subito, al 7′ colpo di testa vincente di Mario Hermoso, pareggia Antonio Rüdiger al 20′, anche lui di testa e poco dopo, al 27′ raddoppio del Real con Ferland Mendy. Lo spettacolo del primo tempo continua incessante e al 37′ è Antoine Griezmann a trovare la rete del pareggio (record assoluto di reti nell’Atletico: 174 gol contro i 173 di Luis Aragones). Il secondo tempo sembra meno scoppiettante, ma al 79′ è ancora Rüdiger ad andare in rete, ma nella propria porta e così l’Atletico si ritrova in vantaggio, ma il Real sappiamo non arrendersi mai e così arriva il pareggio al 85′ con Daniel Carvajal. Si va così ai supplemtari . I goal vittoria arrivano al 116′ ed al 120’+2, rispettivamente da Joselu e Brahim Díaz.

Nella seconda semifinale il Barcellona regola, non senza difficoltà, l’Osasuna con un, solo apparentemente, netto 2-0. I goal di Robert Lewandowski al 59′ e di Lamine Yamal al 90’+3. Yamal, all’età di 16 anni e mezzo, diventa il giocatore più giovane a segnare nella Supercoppa di Spagna. I blaugrana arrivano in finale sicuramente incerottati, ma siamo sicuri che daranno comunque filo da torcere al Real e tenteranno di bissare il successo della scorsa edizione.

Fonte foto: spotandweb.it

Luigi A. Cerbara