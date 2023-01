Supercopa de España 2023

Quarta edizione con il nuovo format e prima volta che arrivano in finale le due grandi del calcio iberico

Si sta svolgendo a Riyad, capitale dell’Arabia Saudita, la Supercoppa di Spagna edizione 2023 e la finale sarà Real Madrid-Barcellona. In questa edizione, coma accade già dal 2020, a contendersi la coppa sono 4 squadre e cioè le vincitrici rispettivamente della Primera División 2021/2022 (Real Madrid) e Copa del Rey 2021/2022 (Real Betis), la finalista di questa competizione (Valencia) e la seconda classificata della Liga (Barcellona). Le due grandi del calcio spagnolo sono state presenti nella fase finale di tutte e quattro le edizioni del nuovo format ma, come detto, in questa edizione si affrontano in finale per la prima volta. Ci arrivano entrambe con vittorie ai calci di rigore e anche questo è un unicum. La finale sarà al King Fahd International Stadium di Riyad il 15 gennaio alle ore 20 (italiane).

Fonte foto: tutto.tv

Luigi A. Cerbara