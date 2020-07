Super Milan, crollo Juve: a San Siro finisce 4-2. Analisi e pagelle

Clamorosa partita dai due volti: doppio vantaggio bianconero con Rabiot e Ronaldo, poi la rimonta rossonera con Ibrahimovic (rigore), Kessie, Leao e Rebic. La Vecchia Signora, dopo il ko della Lazio, fallisce l’occasione di chiudere i giochi

Una delle partite più pazze del campionato. A San Siro il Milan si prende la rivincita sulla Juventus dopo la recente eliminazione dalla semifinale di Coppa Italia e affonda per 4-2 i bianconeri. Tutti i gol nella ripresa: Rabiot e Ronaldo illudono Sarri, poi l’incredibile poker rossonero con Ibrahimovic, Kessie, Leao e Rebic. Era dall’ottobre 2013 che i campioni d’Italia non subivano quattro reti in Serie A.

Pioli recupera Calhanoglu, ma non lo rischia dal 1′ dando l’ennesima grande chance a Paquetà (anche stavolta non sfruttata al meglio). Dall’altra parte Sarri è senza lo squalificato Dybala, torna così titolare Higuain. Nel primo tempo poco da raccontare, anzi sembra un remake dell’ultima sfida di Coppa Italia (primo match post covid), terminato non a caso 0-0. L’emozione più grande è la musica di Ennio Morricone che ha accompagnato le squadre all’ingresso in campo, un omaggio per ricordare il maestro scomparso lunedì. Nella ripresa invece è tutto un altro match: passano due minuti e Rabiot fa da solo 50 metri palla al piede battendo dalla distanza Donnarumma con un gran sinistro. Passano 6′ e Ronaldo, ben pescato da Cuadrado, firma l’immediato raddoppio.

Finita? Macché. Al 62′ il Var vede un tocco di mano di Bonucci su un tiro di Rebic. Dal dischetto Ibrahimovic batte Szczesny riaprendo la gara. Dopo quattro minuti grande percussione centrale di Kessie, che salta secco ancora Bonucci e trafigge il portiere polacco per il clamoroso 2-2. Per Pioli il bello però deve ancora venire. La Juventus infatti è in bambola totale e allora al 68′ Leao completa la rimonta con un bel tiro da posizione defilata. Non è tutto perché Alex Sandro la combina grossa con un passaggio orizzontale da film horror: Bonaventura quasi non ci crede e offre il migliore degli assist per la fucilata di Rebic che cala così il definitivo poker.

Commento

Che dire, è stata una partita dai tre volti. Primo tempo scialbo, dopo il quale probabilmente nessuno avrebbe scommesso di vedere sei gol nella ripresa. Prima metà del secondo tempo tutto pro Juve, prima della pazza e straordinaria rimonta rossonera. Con questo successo il Milan supera momentaneamente Roma e Napoli al quinto posto, ipotecando l’accesso in Europa League. Il “Diavolo” in pochi giorni ha steso le prime due della classe: bisognerebbe chiedere a Gazidis se veramente è sicuro di fare a meno di Pioli. Il black-out della Juventus ha davvero del clamoroso, soprattutto considerando il ko della Lazio a Lecce: andando sul +10 il discorso scudetto sarebbe stato definitivamente chiuso. Un crollo assolutamente inaspettato dopo le ultime ottime recenti prestazioni.

Pagelle Milan

Donnarumma 6,5: incolpevole sui gol, miracoloso su un colpo di testa di Rugani.

Conti 6: conferma il buono stato di forma (Calabria sv).

Romagnoli 5,5: si fa sorprendere nel gol di Ronaldo.

Kjaer 5,5: anche lui incerto sul 2-0 della Juventus.

Theo 6,5: una garanzia, anche se spinge meno di altre volte.

Kessie 7: un gigante in mezzo al campo, probabilmente il suo periodo migliore da quando è a Milano.

Bennacer 6,5: anche lui in costante crescita, punto fermo dei rossoneri.

Saelemaekers 6: piccolo passo indietro rispetto alle ultime gare, ma comunque sufficiente (Leao 7,5: entra e spacca la partita).

Paquetà 5,5: non sfrutta la grande occasione, resta ancora un corpo estraneo (Calhanoglu 6,5: anche se leggermente acciaccato, non se ne può fare a meno).

Rebic 7: freddo sotto porta, chiude la gara. Anche lui ormai una certezza.

Ibrahimovic 7: dà il via alla rimonta, perfetto dal dischetto (Bonaventura 6,5: protagonista grazie all’assist a Rebic).

Pioli 8: dopo la Lazio, ferma anche la Juventus. Se continua così, mandarlo via sarebbe un delitto.

Pagelle Juventus

Szczesny 6: incolpevole sui gol, tradito da una deviazione sulla rete di Leao.

Cuadrado 6: sufficienza perché lancia al meglio Ronaldo per il 2-0 (Alex Sandro 4,5: ingiustificabile l’errore sul 4-2 di Rebic).

Rugani 5: comprensibilmente arrugginito, sfiora il gol di testa, ma in difesa annaspa.

Bonucci 4,5: irriconoscibile, nella ripresa va in bambola con tutta la squadra.

Danilo 5,5: troppo timido, spinge poco sulla fascia.

Bentancur 5,5: in ombra rispetto alle ultime gare, soffre la fisicità di Kessie (Muratore sv).

Pjanic 5,5: benino nel primo tempo, crolla nella ripresa (Ramsey sv).

Rabiot 7: sigla un grande gol, è un altro giocatore rispetto a inizio anno (Matuidi sv).

Bernardeschi 5,5: sta trovando continuità, ma raramente è pericoloso sotto porta.

Higuain 5: fa rimpiangere Dybala, ancora lontano dalla condizione migliore (Douglas Costa sv).

Ronaldo 7: il suo lo fa, come sempre. Non è colpa sua se la difesa crolla.

Sarri 5: inspiegabile il black-out della sua squadra

Pioli: “Abbiamo lavorato bene durante la sosta”

Non può che essere soddisfatto Stefano Pioli a fine gara. Dopo la Lazio, il Milan ha battuto anche la Juventus: “Il merito è dei ragazzi, abbiamo lavorato bene durante la sosta. Volevamo rimediare a qualche errore commesso durante la stagione e ci siamo concentrati sul raggiungimento dell’obiettivo”. Su Calhanoglu: “Sarebbe stato rischioso farlo giocare dall’inizio, quando è entrato ha fatto benissimo”.

Sarri: “Black-out inspiegabile”

Il tecnico bianconero a dir poco amareggiato dopo la sconfitta di San Siro: “Difficile comprendere cosa sia successo, ma escludo sia dipeso dalla sconfitta della Lazio altrimenti non avremmo fatto 60 minuti di grande livello”. Si guarda avanti: “Dimentichiamoci subito di questa partita e pensiamo subito alla prossima”.

Fonti foto: milannews24.com, pianetamilan.it, quotidiano.net

Francesco Carci