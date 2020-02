Super Caputo e un gran Sassuolo stendono la Roma 4-2. Analisi e Pagelle

I giallorossi cadono a Reggio Emilia in quella che potrebbe essere la partita più brutta della stagione

Possiamo definirla, con tutte le proporzioni del caso, la Beresina romanista di questa stagione; ma a parte paragoni storici e avventure napoleoniche a parte, La Roma, senza il suo capitano, senza il suo bel gioco fatto vedere al derby e con un mercato di riparazione archiviato, cade in quel di Reggio Emilia contro un Sassuolo che sembrava dominare in tutto e per tutto.

E proprio gli emiliani chiudono la partita al primo tempo stendendo la Roma sul ring come il peggior Rocky alla quarta ripresa.

Infatti sono bastati solo 45 giri di lancette per dominare su un avversario mai sceso in campo, mentre il secondo tempo hanno preferito giocare con il freno a mano tirato evitando di infierire ancor di più sul negativo degli ospiti.

I neroverdi di De Zerbi colpiscono la Roma per tre volte: doppietta di Ciccio Caputo nel giro di un quarto d’ora (7′ e 15′) e quarto score in stagione di Djuricic. Il Sassuolo sembra avere la partita in pugno con un ottimo Berardi, complice anche un reparto difensivo giallorosso traballante con la coppia Santon-Mancini e la linea troppo alta:netta superiorità neroverde nei primi 45′.

Nella ripresa si vedono i primi lampi di Roma e i giallorossi entrano in campo con un piglio diverso, che ha portato anche al gol di Edin Dzeko (gol numero 100 in maglia giallorossa) che da un pizzico di speranza per una rimonta (e la storia insegna che nel calcio nulla è scontato). Sembrerebbero invertiti i ruoli, con la Roma a fare il gioco ed il Sassuolo ormai stanco, rintanato nella sua metà campo, ma il destino oggi non è favorevole a Fonseca e i suoi; prima Pellegrini si fa espellere per doppia ammonizione al 69′, poi i giallorossi, nonostante giochino in 10 ci credono e accorciano le distanze al 73′ con Veretout fino al colpo di grazia di Boga che con un grande gol al 74′ condanna la Roma e conquista 3 punti per il sassuolo e mette fine alle sofferenze giallorosse.

Fonseca si è giocato tutte le carte, anche l’ingresso del nuovo acquisto Perez, pur di strappare un punto da Reggio Emilia e continuare la scia positiva che ha visto frenare la cavalcata della Lazio con il bel gioco visto al derby; domani l’Atalanta è chiamata al sorpasso.

Dall’altra sponda, De Zerbi si coccola i suoi per una prestazione “da grande” auspicando che, in un futuro non molto lontano e visto il “parco giocatori”, possa anche lui un domani entrare nell’elite… ma sognare non costa nulla.

Dichiarazioni Fonseca: “Nel primo tempo non abbiamo giocato, abbiamo perso testa ed equilibrio dopo il primo gol subìto . Il problema è mentale”.

Pagelle

Pau Lopez 5: Poco reattivo e molto impacciato sui gol, uscire da una gara in cui hai preso un poker non è da sufficienza

Santon 4.5: Dimenticate il difensore che ha incantato l’Inter e la Premier, forse la partita più brutta della sua carriera (1’ st Bruno Peres 5.5: l’oggetto misterioso della rosa giallorossa, riesce a fare qualcosa meglio dei suoi compagni)

Mancini 4: Disastroso in fase difensiva, colpa sua I 3 gol incassati e speriamo che si riprenda e faccia vedere le sue doti, ricordandogli che c’è una maglia per l’Europeo da conquistare

Smalling 5.5: il migliore dei suoi nella prima parte della stagione, perde fiducia in quel di Reggio Emilia, deve migliorare

Spinazzola 5.5: uno dei meno peggio dei suoi, e a pensare che già aveva trovato casa a Milano; forse uno dei pochi che si è salvato

Veretout 6: La sufficienza raggiunta solo per la freddezza nel tirare il calcio di rigore, ma sbaglia posizionamento sul passaggio di Berardi per il gol di Djuricic. (81′ Villar S.V. : pochi palloni per lui)

Cristante 4: Se Mancini è Frankestein, lui è l’uomo delle tenebre a formare una delle coppie più horror del calcio, almeno per questa giornata; perde tutti i contrasti e non riesce ad impostare neanche le istruzioni per il più semplice dei tavolini Ikea.

Under 5,5: Comincia bene con la sua solita vivacità ma si spegne nella ripresa, ma almeno mette anima in campo. (dal 66′ C. Perez S.V. : solo prologo di calcio italiano)

Pellegrini 4: sarà il peso di rappresentare la romanità in campo, sarà che si sente il capitano romano futuro dei giallorossi, ma oggi ha avuto l’ansia da prestazione sbagliando tutto ciò che si poteva sbagliare, forse anche allacciarsi le scarpe; conclude la gara anzitempo con somma di gialli che gli fa saltare la prossima gara e la diffida.

Kluivert 5: tutto fumo e niente arrosto, non riesce in nulla, dribbling e sembra la fotocopia in bianco-nero delle giocate che faceva il papà; buon sangue…mente.

Dzeko 6: Come capitano, non abbandona la nave, ma con i compagni, è come cercare acqua nel deserto, riesce anche a segnare e fare 100 gol con la Roma, meritata la sufficienza.

All. Fonseca 5: 3 gol dal sassuolo in 25 minuti possono bastare per il voto?

Fonte foto: Calciomercato.com

Gabriele D’Acuti