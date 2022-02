Sule, addio al Bayern Monaco: in estate sarà del Borussia Dortmund

Cambio di maglia per il difensore tedesco. Si trasferirà a parametro zero nella squadra allenata da Marco Rose

Dopo 5 anni di trionfi finisce l’avventura di Niklas Sule con la maglia del Bayern Monaco. In estate, infatti, il 26 enne difensore si trasferirà ufficialmente al Borussia Dortmund. Sule lascia la Baviera a parametro zero. Il difensore ha firmato un contratto fino al 2026. Il centrale della Germania ha vinto con la maglia più importante del calcio tedesco già quattro campionati, due coppe nazionali, quattro Supercoppe tedesche, una Champions League, un Mondiale per club e una Supercoppa Europea.

Sandro Caramazza