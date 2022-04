Sudtirol e Modena festeggiano: raggiunto il Bari nella prossima Serie B

Le due compagini hanno vinto i relativi gironi e sono promosse in cadetteria senza passare dai playoff

Con la fine della stagione regolare in Serie C tutti i verdetti sono stati emessi, e se per il Bari la promozione era arrivata in anticipo, negli altri due gironi si è dovuta attendere l’ultima giornata per avere il quadro completo delle squadre promosse in cadetteria e di quelle che dovranno passare dai playoff per l’ultimo posto disponibile.

Nel girone A festeggia il Sudtirol che accede in Serie B per la prima volta nella sua storia. La squadra di Bolzano guidata da Javorcic ha approfittato della sconfitta del Padova nell’ultimo turno e si è presa un primo posto meritatissimo vista l’intera stagione, con una difesa di ferro capace di subire solamente 9 gol in 38 giornate. Un cammino incredibile per una squadra che aveva sfiorato la promozione già lo scorso anno arrivando a quattro punti dalla vetta. Per il Padova piccola consolazione con il secondo posto che permette un ingresso nella fase più avanzata dei playoff, con la speranza di ritrovare la cadetteria che anche lo scorso anno era sfuggita per un nulla nel finale, visto l’arrivo a pari punti con il Perugia.

Nel girone B invece, dopo una grande lotta con la Reggiana, festeggia il Modena di Tesser che ritrova la serie B dopo sei anni di assenza e l’inferno del fallimento del 2017. Risalita molto rapida per i canarini che in questa stagione hanno collezionato 88 punti vincendo l’ultima facilmente in casa contro il Pontedera. Nella stagione dei gialloblu da ricordare il gol del portiere Guagno contro l’Imolese in quella che probabilmente è stata la partita chiave per il raggiungimento della promozione diretta. La Reggiana al secondo posto con 86 punti, l’unica capace di tenere il ritmo del Modena, proverà a tornare in cadetteria mediante i playoff.

Nel girone C come detto a trionfare è stato il Bari al termine di una stagione dominata con il primo posto praticamente mai in discussione e l’aritmetica che è arrivata con tre turni di anticipo.

Alessandro Fornetti