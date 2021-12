Suarez e l’esame farsa: ufficiale, nessun illecito sportivo

La Procura federale ha chiuso il caso legato all’attaccante uruguaiano. Non è stata comprovata alcuna situazione irregolare

Finisce qui il tanto discusso caso Suarez. La procura federale ha stabilito tramite un comunicato apparso sul sito della Federazione di archiviare il procedimento relativo al sospetto esame farsa dell’attaccante uruguaiano. Il tutto, com’è noto, era partito nell’autunno del 2020 quando la procura della Repubblica di Perugia aveva aperto un fascicolo per presunte irregolarità nell’esame del campione, oggi all’Atletico Madrid, per ottenere la cittadinanza italiana presso l’Università per stranieri dello stesso capoluogo umbro. Tra gli indagati della procura erano finiti alcuni dirigenti della Juventus che secondo l’accusa avrebbero cercato di facilitare insieme ai dirigenti dell’Università il superamento dell’esame di Suarez. Superamento che avrebbe potuto velocizzare il passaggio dell’uruguaiano al club bianconero. Secondo la Procura, non sono dunque emersi elementi sufficienti per ritenere condotte illecite.

Sandro Caramazza