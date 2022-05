Storico Monza, è in serie A per la prima volta nella sua storia

In una finale di ritorno pirotecnica gli uomini di Stroppa hanno la meglio sul Pisa ai tempi supplementari (4-3) e guadagnano la loro prima promozione tra i grandi in 110 anni di storia

Festa grande in quel di Monza. Ieri sera dopo 120 minuti di battaglia i brianzoli sono ufficialmente in serie A per la prima volta. Il duo formato da Berlusconi e Galliani è riuscito nell’impresa mandando in delirio una città intera. Onore al Pisa di D’Angelo, degno avversario dei biancorossi, che fino all’ultimo ha sperato nella promozione. Dopo il 2-1 dell’andata a favore di Stroppa e i suoi ragazzi, i toscani partono a razzo. Dopo dieci minuti sono già avanti di due gol grazie a Torregrossa e Hermannsson. Arena Garibaldi in delirio ma ci pensa Machin a spegnere leggermente gli entusiasmi con il gol che manda all’intervallo le squadre con l’identico punteggio della prima partita a favore dei padroni di casa. Nella ripresa l’ingresso di Gytkjaer manda in tilt la difesa nerazzurra e l’attaccante sigla il 2-2. Quando era già tutto pronto per la festa ecco Mastinu che con il tiro della domenica pesca il 3-2 pisano che vale i supplementari. Nell’extratime, però, viene fuori il Monza che prima con Marrone e poi ancora con Gytkjaer, su infortunio di Birindelli, portano il risultato sul 4-3 finale per i brianzoli. Al triplice fischio esplode la gioia di una squadra che aspettava questo momento da 110 anni. Per Stroppa seconda promozione in A dopo quella col Crotone. Berlusconi nello spogliatoio accende gli animi promettendo scudetto e qualificazione alla Champions League. Ora ci sarà da costruire la squadra per la massima serie e la curiosità su quello che faranno il presidente e il “condor” Galliani è tanta. Nel frattempo Monza si gode la sua prima serie A.

Glauco Dusso