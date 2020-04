Storia della tattica: Valerij Lobanovski e il metodo scientifico applicato al calcio

La rivoluzione condotta dell’allievo di Viktor Maslov ha permesso al Calcio Totale di svilupparsi anche in Europa orientale

Nell’Europa tenuta immobilizzata dalla Guerra Fredda e divisa dalla Cortina di Ferro anche le idee calcistiche faticavano a circolare da una parte all’altra del continente. Nonostante questo, anche in Europa dell’Est l’evoluzione del gioco arrivò al punto di produrre in maniera del tutto indipendente ed autonoma un perfetto alter-ego del calcio totale olandese: il merito fu di Valerij Lobanovski e della sua Dinamo Kiev.

Scienza al potere

Nato a Kiev nel 1939, Lobanovski da giocatore vestì la maglia della Dinamo Kiev allenata da Viktor Maslov. Tra i due non correva buon sangue, Valerij era un giocatore estroso, individualista, pieno di fantasia e mal si conciliava con la visione di calcio collettivo e disciplinato che aveva Maslov. Già negli anni successivi però Lobanovski riconobbe le abilità tattiche del suo ex tecnico ed una volta divenuto allenatore cercò di mettere nero su bianco le intuizioni che Maslov aveva avuto in astratto.

Lobanovski era un ottimo matematico ed era ossessionato dal progresso tecnologico che in Unione Sovietica si stava diffondendo durante gli anni ’60. Lavorò qualche anno presso l’Istituto Politecnico di Kiev e mentre studiava il funzionamento degli impianti di riscaldamento cominciò ad utilizzare il metodo scientifico anche per analizzare il calcio. Una delle conclusioni a cui giunse fu che in un gioco di squadra il rendimento di ciascun sistema (squadra) era maggiore della somma dei rendimenti dei singoli elementi (giocatori) che lo compongono. Il calcio era analizzabile a livello numerico e andava declinato in senso collettivo, mettendo in secondo piano le individualità. La sua prima esperienza in panchina fu con la Dnipro Dnipropetrovsk, formazione di Seconda Divisione che iniziò ad allenare nel 1969. Con la Dnipro Lobanovski iniziò ad applicare alcuni dei metodi scientifici in cui credeva arrivando ad ottenere la promozione in Prima Divisione nel 1972. In quello stesso anno il tecnico ucraino conobbe il suo futuro collega e amico Anatoliy Zelentsov (un ingegnere bioenergetico), mentre nel 1973 venne chiamato ad allenare la Dinamo Kiev, che a tre partite dalla conclusione del campionato aveva cacciato a sorpresa Alexander Sevidov, il successore di Maslov.

La Dinamo dopo quindici anni tornò ad avere un allenatore originario di Kiev e Lobanovski ebbe finalmente a disposizione una squadra abbastanza forte da consentirgli di mettere in pratica tutte le sue idee. La rivoluzione però non la fece da solo. Il suo team era composto da quattro persone: lui disegnava le tattiche e i sistemi di gioco, Zelentsov si occupava della preparazione dei singoli giocatori, l’ex tecnico dello Shakhtar Donetsk Oleh Bazylevyč allenava di fatto la squadra nel suo complesso, mentre Mykhalo Oshemkov era “l’analista tattico” ed aveva il compito di raccogliere i dati statistici delle partite.

Governare la complessità

Negli allenamenti della Dinamo Kiev niente era lasciato al caso e tutto era programmato. I giocatori venivano allenati anzitutto individualmente per eseguire i diversi ordini che Lobanovski impartiva loro. Ognuno di questi ordini era calibrato a seconda dell’avversario che di volta in volta si doveva affrontare ed ogni gara era preparata tenendo conto di tutte le altre. Lobanovski ed il suo staff guardavano ad ogni competizione in senso globale, complessivo. Tutto faceva parte di una strategia, niente era improvvisato. Sul muro presso il centro di allenamento erano stati affissi degli elenchi con quattordici compiti difensivi e tredici offensivi (cosa fare una volta recuperata palla, dove posizionarsi in smarcamento preventivo, come impostare il pressing a seconda della zona di campo etc.) che nessuno dei calciatori in nessun momento delle partite poteva ignorare. Ad esempio, scaraventare il pallone in fallo laterale una volta recuperatone il possesso non era contemplato.

Questa però era solo la base della rivoluzione scientifica di Lobanovski. La vera novità furono le cosiddette azioni di coalizione. In un elenco di venti punti erano indicate tutta una serie di tattiche come ad esempio l’esecuzione del fuorigioco o delle sovrapposizioni. Ognuna di queste tattiche non veniva decisa a priori prima della partita, ma veniva utilizzata a seconda delle circostanze e delle mosse dell’avversario durante la gara, come in una partita di scacchi. Ogni scenario che poteva verificarsi all’interno di un match veniva prefigurato ed affrontato in allenamento, in modo da non trovarsi impreparati durante la partita. Il controllo era totale. Sulla carta la Dinamo Kiev giocava con il 4-3-3, come l’Ajax di Michels, ma proprio come gli olandesi l’obiettivo concreto era quello di diventare una squadra “universale”, fatta di undici uomini che potevano scambiarsi liberamente di posizione e che erano in grado di eseguire tanto i compiti difensivi quanto quelli offensivi alla stessa maniera.

Oltre alle azioni di coalizione, l’altra grande novità della rivoluzione scientifica realizzata da Lobanovski fu l’introduzione di un sistema di raccolta ed analisi dei dati riguardanti le singole partite. Negli anni ’50 l’inglese Charles Reep, match analyst del Wolverampthon, aveva già fatto una cosa simile, ma il sistema elaborato dallo staff della Dinamo Kiev era molto più sofisticato. Ogni elemento di ogni gara veniva sviscerato e catalogato nel dettaglio, a seconda della strategia che di volta in volta Lobanovski intendeva adottare nel match successivo. Non solo, dopo ogni partita lo staff della Dinamo Kiev mostrava i dati raccolti ai giocatori per correggere gli errori commessi. Ciò diede un grande potere al tecnico ucraino, che poteva produrre delle prove concrete ogni qualvolta un calciatore millantava di aver eseguito gli ordini che gli erano stati impartiti. Davanti a numeri messi nero su bianco nessuno poteva scamparla.

Il sogno spezzato

Dal 1973 al 1990 la Dinamo Kiev di Lobanovski dominò il calcio sovietico vincendo 8 campionati, 6 coppe dell’URSS, 3 supercoppe sovietiche, oltre a due Coppe delle Coppe ed una Supercoppa Uefa. Una media di più di un trofeo l’anno. In quel periodo Lobanovski allenò in diverse occasioni anche la nazionale, ma i risultati non furono altrettanto grandiosi. Ai Giochi Olimpici del 1976 l’Unione Sovietica si classificò terza, ma dopo la semifinale persa contro la Germania dell’Est i giocatori della nazionale, stressati dai metodi di allenamento sempre più duri, si rivoltarono contro il CT ucraino che decise di rassegnare le dimissioni. Nel 1984 non andò meglio, Lobanovski perse 5-0 una partita di qualificazione all’Europeo contro il Portogallo e fu sostituito da Eduard Malofeev, un allenatore che due anni prima aveva sorpreso tutti vincendo il campionato con la matricola Dinamo Mosca, davanti proprio alla Dinamo Kiev.

Malofeev era un personaggio completamente diverso da Lobanovski: estroverso, compagnone, amico dei giocatori. Predicava il cosiddetto “calcio sincero”, un calcio fatto di poche idee tattiche ma di grande cuore. Si andava in campo e si lottava dal primo all’ultimo minuto, cercando di vincere possibilmente divertendosi e facendo divertire il pubblico. La Dinamo Mosca campione nel 1982 rimase nel cuore dei tifosi proprio per questo motivo, per la capacità del tecnico russo e della sua squadra di creare una forte empatia con i propri sostenitori. Questa visione del mondo però non riuscì a dare i suoi frutti nel 1986 quando Malofeev, che per il rotto della cuffia era riuscito a far qualificare l’URSS al mondiale messicano, fu cacciato proprio a ridosso dell’inizio della kermesse. Lobanovski venne richiamato e nonostante la sfortunata eliminazione subita nella seconda fase contro il Belgio fu confermato per l’Europeo tedesco del 1988. In Germania l’Unione Sovietica disputò senza dubbio la sua migliore competizione internazionale, arrivando fino alla finale di Monaco dove incontrò l’Olanda di Rinus Michels. I due padri del Calcio Totale si ritrovarono l’uno contro l’altro per la prima ed ultima volta e fu l’ex tecnico dell’Ajax, complice l’assenza nell’URSS del pilastro difensivo Kuznetsov, ad avere la meglio per 2-0 grazie anche ad uno dei più bei gol della storia del calcio, il tiro al volo di Marco Van Basten. La delusione fu cocente, ma Lobanovski ed i suoi ragazzi uscirono a testa alta dal torneo ricevendo anche i complimenti di Enzo Bearzot, ex CT dell’Italia campione del mondo nel 1982.

Dopo la caduta del Muro di Berlino Lobanovski vinse altri 5 campionati ucraini, altre 3 coppe nazionali e 3 coppe CSI (competizione internazionale riservata agli ex paesi satellite dell’URSS). Oltre a questo, l’allenatore ucraino negli anni 90′ donò al calcio italiano uno dei più spietati e formidabili attaccanti della storia della Serie A: Andriy Shevchenko. Se lo comprò il Milan, nel 1999, qualche anno dopo la rivoluzione calcistica portata a termine da Arrigo Sacchi. Per sua stessa ammissione, l’ex tecnico dei rossoneri pescò molto dalle idee di Lobanovski, ma di questo parleremo nelle prossime puntate.

