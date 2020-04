Storia della tattica: rinascita ed evoluzione del calcio argentino

Dal Sistema al 4-2-4, passando per il Catenaccio, tutte le fasi che ha attraversato l’Argentina prima di arrivare al suo primo titolo mondiale

Il mondiale del 1958 segnò uno spartiacque importante per tutto il calcio sudamericano. Fu una svolta in positivo per il Brasile, che vinse la coppa grazie al nuovo 4-2-4, fu invece un’ecatombe per l’Argentina, che in poche settimane vide crollare le granitiche certezze che aveva provato a costruirsi nei decenni precedenti.

Da un estremo all’altro

Nel 1925 il cambiamento della regola del fuorigioco aveva di fatto condannato il sistema di gioco a Piramide (2-3-5) ad abdicare in favore del W-M (3-2-2-3). Questo almeno era quello che era successo in Europa. In Argentina invece le squadre continuavano ad insistere su un 2-3-5 di matrice strettamente offensiva e individualista. Un primo grande cambiamento di paradigma fu portato da Renato Cesarini. Cesarini da calciatore aveva giocato in Italia, con la maglia della Juventus, ed aveva avuto modo di conoscere il Metodo di Vittorio Pozzo, una sorta di W-M rivisitato in cui il mediano giocava non sulla linea dei due difensori ma comunque dietro ai due centrocampisti centrali. Una volta tornato in Argentina divenne allenatore del River Plate e replicò questo sistema di gioco introducendo alcune varianti. Partendo dal 2-3-5 Cesarini fece diverse mosse: 1) impose ai due attaccanti interni Moreno e Pedernera di arretrare verso il centrocampo, 2) chiese all’esterno sinistro Loustau di fare avanti e indietro sulla fascia sinistra, come un tornante, per dare una mano in fase difensiva e 3) attraverso questo movimento di Loutsau spinse il mediano Yàcono verso destra e progressivamente sempre più indietro, vicino ai due difensori.

Il River di Cesarini, soprannominato la “Màquina” (Fonte immagine: Tapatalk.com)

Questo 3-2-2-3 mascherato fece vincere a Cesarini tre titoli con il River Plate e convinse il calcio argentino, poco avvezzo ai confronti internazionali, che la nazionale era pronta per conquistare il mondo. Non andò così. Complici molte assenze ed una generale disorganizzazione di squadra, nel 1958 l’Argentina perse due partite su tre nel girone e venne eliminata. La seconda sconfitta, contro la Cecoslovacchia, fu pesantissima (6-1) e generò una violenta ondata di proteste contro la nazionale che solo fino a poche settimane prima veniva chiamata La Nuestra dai propri tifosi.

Dal punto di vista tattico i club accantonarono il Metodo di Cesarini e passarono al 4-2-4 (arretrando in difesa anche l’altro mediano) ma i cambiamenti non finirono qui, anzi furono molto più radicali. Il mondiale del 1958 aveva aperto gli occhi agli argentini sulla superiorità fisica e mentale delle squadre europee. Da lì in poi si cercò di emularle: disciplina, preparazione atletica, psicologica, duro lavoro, professionalità. Tutti questi aspetti vennero inseriti gradualmente negli allenamenti dei club argentini. Anche tra i sistemi di gioco ci fu alternanza: prima della coppa del mondo del 1962 l’allenatore Juan Carlos Lorenzo tentò di far assimilare alla nazionale una variante del Catenaccio, ma poi si accorse che il tempo a disposizione era poco e puntò 4-2-4. Quattro anni dopo, nel 1966, sempre Lorenzo passò ad un 4-3-1-2 dove le due ali furono arretrate ed accentrare vicino al mediano mentre l’altro centrocampista venne avanzato sulla trequarti dietro le due punte. L’Argentina uscì ai quarti di finale contro l’Inghilterra giocando un buon match, dimostrando di aver fatto dei passi in avanti considerevoli nel suo processo di maturazione. La vetta dell’Everest però era ancora lontana.

Anti-fùtbol

Mentre la nazionale saltava da un mondiale all’altro alla ricerca della propria identità il calcio argentino subì un processo di “europeizzazione” che polarizzò il dibattito tra addetti ai lavori su due posizioni classiche in qualsiasi ambiente calcistico: da una parte i “risultatisti”, dall’altra gli amanti del bel gioco. I più illustri esponenti della prima filosofia furono il Racing Club, ma soprattutto l’Estudiantes de la Plata di Pablo Zubeldia.

Dopo l’avvento al potere di Juan Carlos Onganìa, il campionato argentino fu riformato e diviso in due sotto tornei, il Metropolitano ed il Nacional, e ciò consentì alle squadre provenienti da fuori Buenos Aires di crescere e diventare competitive. Quando Zubeldìa arrivò all’Estudiantes le aspettative erano molto basse e questo permise al tecnico argentino di prendersi tutto il tempo necessario per far assimilare le sue idee alla squadra. Gli allenamenti erano preparati nei minimi dettagli, i giocatori si allenavano con metodo, disciplina, intensità e studiavano ogni avversario da affrontare in maniera maniacale, individuando punti di forza e punti deboli. Fino a qui, l’Estudiantes non era tanto diversa dalle altre squadre, ma Zubeldìa, appassionato studioso delle tattiche usate in tutto il mondo, aggiunse un elemento praticamente sconosciuto al calcio sudamericano dell’epoca: il pressing. Il 4-3-3 dell’Estudiantes si basava su un’intensa pressione volta al recupero del pallone, unita ad una tattica del fuorigioco particolarmente aggressiva che spiazzava gli avversari. In aggiunta a tutto questo, la compagine di La Plata era veramente cattiva a livello agonistico, oltrepassando spesso e volentieri i limiti del fair play. L’Estudiantes di Zubeldìa vinse il Metropolitano nel 1967, conquistò tre Copa Libertadores di fila dal 1968 al 1970 e si tolse lo sfizio di battere anche il Manchester United nella finale di Coppa Intercontinentale del 1968.

I giocatori dell’Estudiantes baciano la Coppa Intercontinentale (Fonte immagine: Mundosferico.com)

Finché arrivavano le vittorie la violenza del gioco degli uomini di Zubeldìa fu criticata ma accettata. Quando il ciclo dell’Estudiantes entrò però nella sua parabola discendente molti in Argentina iniziarono a prendere le distanze da quel modo volgare ed antisportivo di interpretare il football. I momenti cardine furono due: la sconfitta in finale di Coppa Intercontinentale contro il Milan nel 1969 e la mancata qualificazione dell’Argentina al mondiale messicano del 1970. Contro il Milan l’Estudiantes perse con disonore, ricorrendo a provocazioni e comportamenti sleali di qualsiasi tipo per tentare una rimonta che alla fine non riuscì. La non qualificazione della nazionale fu invece usata come pretesto per attaccare sempre Zubeldìa, che venne accusato di aver avvelenato il calcio argentino a tal punto da snaturarlo e privarlo di qualsiasi connotato romantico. In sostanza, se l’Argentina non si era qualificata la colpa era dell’anti fùtbol praticato dall’Estudiantes.

Ritorno al futuro

Il distacco traumatico dal calcio violento dell’Estudiantes generò per contrappasso una sorta di nostalgia per La Nuestra, la nazionale argentina bella ma incompiuta che era stata umiliata al mondiale del 1958. Per molti tifosi della Selèccion quella disfatta era ormai acqua passata e la voglia di un futbòl romantico e genuino era ritornata prepotentemente.

Il prescelto per guidare la riscossa dell’Argentina fu César Luis Menotti. Dopo aver vinto il campionato Metropolitano con l’Huràcan nel 1973, Menotti venne chiamato a guidare la nazionale in vista del mondiale casalingo del 1978, una nazionale reduce dalla cocente sconfitta contro l’Olanda nella Coppa del Mondo del 1974. Il tecnico argentino credeva nel bel gioco, ma si accorse sin da subito che la classe, l’individualismo e la tecnica non bastavano. Occorrevano anche metodo e disciplina. Menotti unì scienza ed irrazionalità attingendo dagli aspetti migliori della Nuestra e del Fùtbol sporco dell’Estudiantes, di cui emulò anche il modulo (un 4-3-3 di impronta più offensiva). L’Argentina disputò un gran mondiale, esaltando il pubblico di casa con un calcio tanto spettacolare quanto efficace, ma arrivò in finale anche grazie ad una vittoria sul Perù che ancora oggi è molto contestata: per la dinamica, dato che uno strano scherzo del calendario aveva fatto incontrare agli argentini una squadra già eliminata, e per l’andamento del match, dato che alla Selèccion serviva una vittoria con tre gol di scarto per accedere alla finalissima e la sfida terminò 6-0. Nonostante i dubbi però ad oggi non c’è nessuna prova che quella partita fosse stata veramente truccata.

In finale l’Argentina trovò l’Olanda, la nazionale che quattro anni prima l’aveva umiliata. Prima e durante la sfida, giocatori e tifosi fecero di tutto per provocare gli avversari e condizionare psicologicamente l’arbitro. La paura che il bel gioco questa volta non sarebbe bastato era molto grande, ma alla fine la formazione di Menotti trionfò 2-1 ai tempi supplementari, grazie alle reti di Kempes e Bertoni. Seppur rivisitato e adattato ai tempi che correvano, lo stile di gioco della Nuestra fu riabilitato e l’Argentina conquistò il suo primo titolo mondiale.

Il 4-3-3 con cui l’Argentina affrontò l’Olanda nella finale del 1978

(Fonte immagine: Medium.com)

Per recuperare le puntate precedenti della rubrica Storia della Tattica vi basta cliccare sui link che trovate qui sotto:

Prima puntata: Regno Unito, dove tutto ebbe inizio

Seconda puntata: Il calcio inglese tra Europa centrale e Sud America

Terza puntata: La regola del fuorigioco ed il terzo difensore

Quarta puntata: Vittorio Pozzo e l’Italia degli anni ’30

Quinta puntata: Il Disordine organizzato del calcio russo

Sesta puntata: La Grande Ungheria di Sebes e la maledizione di Bela Guttmann

Settima puntata: L’ascesa del calcio brasiliano ed il dramma del Maracanazo

Ottava puntata: Il 4-2-4 ed il Brasile di Pelé e Garrincha

Nona puntata: La riscossa del calcio inglese guidata da Stan Cullis e Alf Ramsey

Decima puntata: la rivoluzione di Viktor Maslov e la nascita del pressing

Undicesima puntata: il Catenaccio

Dodicesima puntata: la Grande Inter

Luca Missori

(Fonte immagine: Espndeportes.espn.com)