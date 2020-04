Storia della tattica: la Grande Inter

Alla scoperta della squadra che più di tutti ha incarnato lo spirito del calcio difensivista all’italiana

La Salernitana di Gipo Viani ha avuto il merito di diffondere il Catenaccio in Italia, il Milan di Nereo Rocco invece quello di esportarlo e renderlo famoso in tutta Europa. La squadra che però ha rappresentato la più alta espressione di questo sistema di gioco si trovava sempre a Milano, ma aveva la maglia di un altro colore: l’Inter di Helenio Herrera.

Il tecnico giramondo

Herrera nacque a Buenos Aires nel 1910. La data precisa non si sa, si dice che il padre la falsificò per non incappare in una multa per non averlo iscritto in tempo all’anagrafe. Stando al racconto della moglie, anche lo stesso Herrera alterò la sua data di nascita in seguito, cambiandola dal 1910 al 1916.

Il futuro allenatore dell’Inter ebbe sin da piccolo una vita travagliata: a quattro anni riuscì a sopravvivere ad un attacco di difterite per il rotto della cuffia. Prima di diventare allenatore del Barcellona si salvò da un incidente aereo. Nonostante i problemi di salute però, Herrera ebbe una buona carriera da calciatore: vestì le maglie del Racing Casablanca (squadra argentina) e poi si trasferì in Francia, dove giocò da terzino per il Red Star. A 25 anni un grave infortunio al ginocchio lo costrinse ad appendere gli scarpini al chiodo. Fu un brutto colpo per Herrera, ma il suo destino era allenare.

La sua prima esperienza da allenatore fu con un club amatoriale, il Puteaux, poi Helenio passò ai professionisti dello Stade Français, collaborando saltuariamente anche con la nazionale francese. Dopo che il presidente cedette il club nel 1949 il tecnico argentino si trasferì in Spagna: iniziò con il Real Valladolid, poi passò all’Atletico Madrid, dove vinse due campionati. Il tour delle panchine continuò con quelle di Malaga, Deportivo la Coruna, Siviglia e dei portoghesi del Belenenses, fino ad arrivare al Barcellona. Con i blaugrana Herrera vinse altre due volte la Liga ed il suo primo titolo internazionale (La Coppa delle Fiere, appena arrivato sulla panchina blaugrana). Durante la stagione 1959-1960 però i catalani furono eliminati dal Real Madrid nella semifinale di Coppa dei Campioni ed Herrera venne esonerato. Il tecnico argentino, a partire dal giorno seguente, ricevette numerose offerte, ma alla fine accettò la più conveniente a livello economico: quella dell’Inter.

Calcio totalitario

Che Herrera fosse un personaggio fuori dall’ordinario si era già intuito nelle sue precedenti esperienze da allenatore, ma all’Inter ciò divenne ancora più evidente. Il tecnico argentino non solo era fissato con la tattica, ma voleva avere il controllo assoluto su tutto: preparava gli allenamenti nei minimi dettagli, curava la dieta, il riposo e le sedute di recupero dei propri giocatori. Fu uno dei primi allenatori a introdurre il ritiro prima delle partite, con i calciatori che per giorni erano tenuti all’interno del centro sportivo di Appiano Gentile e non facevano altro che mangiare, dormire ed allenarsi.

Le punizioni per chi trasgrediva le regole erano severissime: una volta Luis Suarez e Mario Corso vennero fatti scendere dal pullman della squadra e furono costretti a percorrere dieci chilometri a piedi per rientrare in città, dopo che durante l’allenamento giornaliero avevano tentato di saltare una sessione di corsa campestre. Non solo, Herrera arrivò persino a cacciare dall’Inter giocatori che lui stesso reputava fuoriclasse, ma che considerava dannosi per lo spogliatoio a causa della loro burrascosa vita privata. Tra questi Antonio Angelillo, centravanti argentino.

La disciplina imposta dal “Mago” era durissima ma i frutti del duro lavoro arrivarono subito: l’Inter vinse il campionato nel 1963, nel 1965 e nel 1966, e conquistò due Coppe dei Campioni nel 1964 e nel 1965. Sia dal punto vista atletico che tecnico la Grande Inter era semplicemente inesorabile, una squadra più solida di un caveau in difesa e più precisa di un cecchino in attacco. Questo perché il tecnico argentino non solo studiava in maniera maniacale gli avversari, coinvolgendo anche i propri giocatori, ma anche perché elaborò una versione del Catenaccio che esaltava anche il reparto offensivo. Partendo dal 3-2-2-3 (W-M) Herrera fece tre mosse decisive: 1) schierò il terzino destro, Armando Picchi, dietro la linea di difesa, nel ruolo di libero, 2) fece indietreggiare il fantasista Luis Suarez a centrocampo per impostare l’azione una volta recuperato il pallone e 3) impose a Jair, l’esterno alto di destra, di tornare in difesa per aiutare terzini e centrali. Negli anni successivi diverse ali iniziarono a fare questo tipo di lavoro e presero il nome di tornanti.

Questa terza mossa ebbe come effetto collaterale quello di far convergere verso il centro del campo l’esterno alto di sinistra, Mario Corso, e di lasciare campo libero sulla fascia per le sgroppate di Giacinto Facchetti, che divenne uno dei primi terzini goleador della storia del calcio. Una vera forza della natura.

A livello europeo i meriti della squadra di Herrera furono riconosciuti con più fatica. Questo perché l’Inter non disdegnava provocazioni, trucchetti e giocate che nel calcio internazionale erano considerate contrarie al fair play. A ciò si aggiunsero le accuse di truccare le partite, in seguito a gare di Coppa dei Campioni in cui i nerazzurri erano stati palesemente favoriti dagli arbitri, e le parole di Ferruccio Mazzola, fratello di Sandro, che raccontò dell’abitudine di Herrera di sciogliere nel caffè “pillole” di sua fabbricazione da far ingerire ai giocatori prima dei match. Molti compagni di Ferruccio, tra cui anche il fratello, si dissociarono dalle sue parole, ma l’ombra del doping ormai era calata su Herrera e ci rimase per anni.

Al di là di questi episodi comunque, è indubbio che l’Inter abbia rappresentato la più alta espressione del Catenaccio di quegli anni, fornendo un’alternativa valida a sistemi di gioco offensivi come il 4-2-4 che grazie al Brasile di Feola si erano diffusi anche in Europa. Il ciclo di Herrera si interruppe dopo la finale di Coppa dei Campioni del 1967 persa per 2-1 contro il Celtic (squadra che adottava proprio il 4-2-4) e non fu più replicato da nessun’altra squadra. Il Catenaccio era uno schema difficile da attuare ad alti livelli, perché richiedeva una ferrea disciplina atletica e mentale. Inoltre, come Rappan aveva già intuito, il centrocampo restava spesso esposto agli attacchi degli avversari quindi doveva essere costituito da uomini di grande qualità e fisicità. Giocatori del genere ce li aveva praticamente solo la Grande Inter. Arrivederci alla prossima puntata.

