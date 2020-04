Storia della tattica: il Catenaccio

Dove è nato e come si è diffuso in tutta Europa uno dei più famosi sistemi di gioco di sempre

Il Catenaccio è probabilmente la tattica più famosa e famigerata della storia del calcio. Non bellissima da vedere ma tremendamente efficace, il Catenaccio fu esaltato dalle squadre italiane, Milan ed Inter in particolare, ma al contrario di quello che si pensa non nacque in Italia. Nacque in Svizzera, grazie ad un uomo chiamato Karl Rappan.

Il chiavistello magico

Rappan nacque a Vienna nel 1905 e dopo una buona carriera da giocatore come centrocampista offensivo del Rapid Vienna si trasferì in Svizzera, dove divenne l’allenatore di un club chiamato Servette. La formazione era prevalentemente composta da giocatori semi-professionisti, per questo Rappan cercò sin da subito di trovare un modo per colmare il gap con le squadre più forti sia dal punto di vista tecnico che atletico.

La soluzione a cui giunse prese il nome di Verrou (chiavistello in italiano). Nel Verrou si partiva dal 2-3-5 e si facevano indietreggiare i due mediani sulla linea dei terzini. Questi ultimi divennero prima dei difensori centrali che giocavano in linea, poi progressivamente si schierarono uno dietro all’altro. Il terzino più arretrato venne denominato in seguito “libero”, dato che non marcava nessun uomo nello specifico. L’arretramento in difesa dei due mediani però lasciava il centrocampista centrale da solo in mezzo al campo e ciò creava dei problemi soprattutto quando si affrontavano squadre che usavano ancora il sistema di gioco a Piramide (2-3-5). Per ovviare a questo problema, Rappan chiese ai due attaccanti interni di ripiegare in copertura e più in generale impose alla sua formazione di abbassare molto il proprio baricentro, lasciando il centrocampo agli avversari. Il suo obiettivo era ostruire le linee di passaggio verticali e costringere le altre squadre ad uno sterile possesso palla orizzontale, per poi recuperare palla e fare male in contropiede.

I risultati conseguiti da Rappan furono strabilianti: due campionati nazionali vinti con il Servette, cinque con il Grassophers, più un’ottima prestazione al Mondiale del 1938 come allenatore della nazionale svizzera. Gli elvetici non erano certo tra i favoriti, ma batterono Germania ed Inghilterra e si arresero solo davanti alla grande Ungheria, uscendo a testa alta dal girone dopo un match equilibrato perso 2-0.

Nel secondo dopoguerra il Catenaccio fu replicato in maniera autonoma in diversi paesi, tra cui anche in Russia dal Krylya Sovetov, ma divenne famoso in tutta Europa grazie all’Italia.

La tattica del peschereccio

Ci sono diverse teorie su come il Catenaccio è arrivato nel nostro paese, la più accreditata però è anche quella più curiosa. Una mattina all’alba l’allenatore Gipo Viani stava camminando sul lungomare di Salerno. Mentre rimuginava su come migliorare le prestazioni della propria squadra il suo sguardo cadde su uno dei pescherecci in mezzo al mare. Viani notò che i pescatori usavano una rete per prendere i pesci e poi subito dietro ne tenevano un’altra di riserva per catturare tutti i pesci che erano sfuggiti alla prima. L’allenatore campano visualizzò questa rete supplementare come un uomo in grado di agire dietro la linea difensiva tradizionale, per bloccare gli attaccanti che in qualche modo erano riusciti a superarla. Questo uomo, questa “rete supplementare”, venne chiamato libero.

A prescindere dalla veridicità dell’aneddoto, quello che è incontestabile è che la Salernitana di Viani fu la prima formazione italiana ad utilizzare con costanza il Catenaccio e ciò valse al club campano la promozione in Serie A nel 1947, dopo aver terminato il campionato con la miglior difesa di tutti e tre i gironi della seconda divisione. Altre squadre, soprattutto quelle meno forti a livello individuale, seguirono a ruota la Salernitana, tant’è che il Catenaccio venne soprannominato “il diritto del più debole”, cioè un sistema di gioco brutto ma “concesso” a molte formazioni per affrontare avversari più forti. Dopo un po’ di tempo però questo schema venne ripreso anche dai grandi club: il primo fu il Milan di Nereo Rocco.

Il Generale pragmatico

Dopo una breve carriera da giocatore con le maglie di Triestina, Padova e Napoli, nel 1947 Rocco divenne allenatore proprio della Triestina, la squadra della sua città natale. La formazione non era granché e le aspettative erano molto basse, anche perché Trieste era ancora occupata dalle truppe alleate quindi la squadra friulana avrebbe dovuto giocare in trasferta anche le gare casalinghe. Rocco però sorprese tutti: arrivò secondo a pari merito il primo anno, poi due volte ottavo nelle due stagioni seguenti. Il tecnico triestino era un maniaco del controllo, imponeva una disciplina ferrea ai suoi giocatori, dentro e fuori dal campo, era carismatico ed esuberante. Non si comportava certo da amico con i suoi calciatori ma i risultati furono eccezionali. Negli anni successivi Rocco allenò il Treviso, tornò per un periodo alla Triestina, poi andò al Padova nel 1953. Anche con i bianco-scudati il tecnico friulano ottenne ottimi piazzamenti in campionato e ciò gli valse la chiamata del Milan, dove rimpiazzò proprio Gipo Viani, l’allenatore del “peschereccio”.

Il Milan di Rocco praticava un catenaccio più “elegante” della media: il libero era Cesare Maldini, anche lui nativo di Trieste, un difensore che interpretava il ruolo in maniera molto più pulita e leale dei suoi omologhi. Un gentleman, secondo compagni ed avversari. L’altro pezzo da novanta della squadra rossonera era il numero 10: Gianni Rivera. Molti giornalisti, tra cui il celebre Gianni Brera, criticarono l’allenatore friulano perché vedevano in Rivera un corpo estraneo rispetto al gioco collettivo e difensivista che il Catenaccio richiedeva. Rocco però fece di testa sua, puntò forte sul suo fantasista e i risultati gli diedero ancora una volta ragione. A cavallo tra gli anni 60′ e 70′ il Milan vinse 10 trofei: due Scudetti (1962 e 1968), tre Coppe Italia (1972, 1973 e 1977), due Coppe delle Coppe (1968 e 1973) due Coppe dei Campioni (1963 e 1969) ed una Coppa Intercontinentale (1969). Un ciclo di successi impressionante, che sarebbe stato superato solo decenni più avanti dal Milan dell’era Berlusconi.

Formazione del Milan nella finale del 1969 contro l’Ajax (Fonte immagine: Wikipedia.org)

Le squadre battute dai rossoneri nelle due finali di Coppa dei Campioni (Benfica ed Ajax) erano formazioni che puntavano molto sul bel gioco. A Rocco invece interessava solo vincere. E ci riuscì. Grazie a lui, il Catenaccio di Karl Rappan e Gipo Viani divenne famoso in tutta Europa. La squadra che più di tutte però fu in grado di incarnare questo sistema di gioco si trovava sempre a Milano, ma aveva la maglia di un altro colore: era l’Inter di Helenio Herrera. Di questo però parleremo nella prossima puntata.

Luca Missori

(Fonte immagine: It.wikipedia.org)