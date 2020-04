Storia della tattica: il Calcio Totale

Nascita ed evoluzione di uno dei sistemi di gioco più rivoluzionari

All’inizio del XX secolo Albert Einstein lasciò la sua impronta digitale sulla storia dell’umanità scoprendo il legame intrinseco tra spazio e tempo. Negli anni 60′ invece l’Ajax e l’Olanda capirono come sfruttare lo spazio per controllare tutto ciò che poteva accadere su un campo di calcio in un lasso di tempo della durata di 90 minuti. Il Calcio Totale fu una rivelazione abbagliante, un cambio completo di paradigma come mai si era visto prima di allora. La rivoluzione però partì da lontano e fu il risultato della somma dei contributi dati alla causa da diversi personaggi di valore.

L’uscita dalla caverna

Nell’immediato secondo dopoguerra il calcio olandese era di basso livello, noioso e prevedibile. Tra il 1949 ed 1951 l’Olanda disputò ventisette amichevoli internazionali vincendone solamente due e arrivando a perdere addirittura 8-2 contro l’Inghilterra. Mentre il resto d’Europa utilizzava da tempo il W-M (3-2-2-3), nei Paesi Bassi ancora andava in voga lo schieramento a Piramide (2-3-5). Il Football Orange era dunque arretrato rispetto al resto del continente e rimase a livelli dilettantistici fino a che un allenatore inglese non cambiò le carte in tavola: il suo nome era Jack Reynolds.

Una volta terminata la carriera da giocatore, Reynolds iniziò quella da allenatore con il San Gallo, formazione svizzera, nel 1912. Nel 1914 sarebbe dovuto diventare commissario tecnico della Germania, ma lo scoppio della guerra lo dirottò, un anno più tardi, sulla panchina dell’Ajax. Reynolds trascorse venticinque dei successivi trentadue anni alla guida dei lancieri. Lasciò il club due volte, prima per divergenze con la società e poi per lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Quando però tornò per la terza volta nel 1945, il tecnico inglese iniziò una graduale riforma dell’intero settore sportivo della società olandese, dalle giovanili fino alla prima squadra. Reynolds credeva molto nella tecnica individuale, nella disciplina tattica e lavorò con dedizione affinché tutte le varie squadre dell’Ajax, a tutti i livelli, giocassero nello stesso modo. Sotto la sua guida i lancieri divennero famosi per il loro gioco offensivo e acquisirono definitivamente lo status di top club nel campionato olandese.

Reynolds insieme al suo successore Vik Buckingam

(Fonte immagine. Dailymail.co.uk)

Il lavoro di Reynolds negli anni successivi fu portato avanti da un altro inglese: Vik Buckingam, che arrivò ad Amsterdam nel 1959. Buckingam da giocatore aveva fatto parte del Tottenham di Arthur Rowe, una delle prime squadre inglesi a rinunciare alla tattica del long passing game (stile di gioco basato sui passaggi lunghi) per puntare sul possesso palla. Una volta diventato allenatore, l’ex calciatore degli Spurs portò con sé quelle idee in Olanda, cercando di coniugarle col W-M, modulo di cui era grande sostenitore. Per sua stessa ammissione Buckingam trovò all’Ajax un ambiente di lavoro sereno, non condizionato dalla mentalità della vittoria ad ogni costo. Paradossalmente il fatto che il professionismo fosse arrivato più tardi aveva reso gli olandesi più aperti alle innovazioni, anche quelle utopiche, e meno legati ai dogmi dell’epoca. Agli insegnamenti di Reynolds l’ex giocatore del Tottenham aggiunse l’importanza del possesso palla per sfiancare gli avversari e controllare l’andamento della partita. Il suo motto era: “Se hai la palla tienila, l’altra squadra non potrà segnare”. Buckingam vinse il campionato con l’Ajax nel 1960 e fu sostituito qualche anno più tardi dal vero profeta del Calcio totale: Rinus Michels.

Calcio liquido

Michels da giocatore era stato allievo di Reynolds ed una volta diventato allenatore diede ancora più importanza al lavoro con la palla e alla preparazione a 360 gradi della propria squadra. Non solo, la gestione generale del club venne modernizzata ed ogni calciatore dell’Ajax divenne un professionista sotto tutti gli aspetti, anche quelli extra-campo.

Dal punto di vista tattico Michels passò dal 3-2-2-3 di Buckingam al 4-2-4 (emulando il Brasile di Feola), ma la vera svolta riguardò il modo di stare in campo dei suoi ragazzi. Con il passare del tempo lo spazio divenne il migliore alleato degli olandesi che, stando ai resoconti dell’esperto di Calcio Orange David Winner, sapevano sfruttarlo meglio degli altri perché la morfologia stessa del loro territorio (piatto e molto allargato) li costringeva a gestire lo spazio nella vita di tutti i giorni. Nell’Ajax del Calcio Totale inoltre, ogni giocatore era interscambiabile con l’altro, ogni atleta imparò a moltiplicare il proprio valore sfruttando l’interrelazione ed il legame che aveva con i compagni sul terreno di gioco. Questa connessione profonda impiegò anni per svilupparsi, ma una volta consolidatasi consegnò al calcio europeo una delle squadre più spettacolari di sempre. In realtà già altre formazioni in passato erano divenute celebri per la capacità dei loro giocatori di scambiarsi di posizione (la Dinamo Mosca di Boris Arkadiev, la grande Ungheria di Gusztav Sebes), ma l’Ajax di Michels fu la prima squadra dove questi scambi avvennero longitudinalmente, cioè tra difesa, centrocampo ed attacco, e in ogni zona del campo, mentre ad esempio nella Dinamo Mosca questi movimenti erano orizzontali, con le ali che si accentravano e gli attaccanti interni che si spostavano sulle fasce. Non è un caso se la filosofia del Totaalvoetbal si sviluppò proprio in Olanda, uno dei paesi più secolarizzati dell’epoca. Il distanziamento dalla figura di Dio infatti riguardò molti ambiti, da quello sociologico a quello scientifico, e spinse la società olandese a cercare nuovi modi per analizzare il rapporto tra le cose, i legami tra esseri umani e ciò si riflesse anche nello sport.

Il definitivo salto di qualità però fu compiuto quando Michels si decise a passare dal 4-2-4 al 4-3-3. Dopo un pareggio per 3-3 col Feyenord il tecnico olandese capì, come altri allenatori avevano fatto in passato, che giocare con quattro attaccanti pregiudicava il recupero del possesso palla, un aspetto essenziale del suo gioco. Con il 4-3-3 invece l’Ajax copriva meglio il campo, dava ampiezza in fase offensiva, si contraeva in fase difensiva e soprattutto poteva attuare al meglio quelle che erano le sue due armi più micidiali: il pressing offensivo e la tattica del fuorigioco. Queste due strategie erano fortemente legate tra loro: la linea difensiva infatti giocava molto alta, con l’ultimo uomo che aveva sempre almeno 40 metri di campo alle proprie spalle. Il ricorso sistematico al fuorigioco dunque poteva funzionare solo se abbinato ad una pressione immediata ed aggressiva una volta perso il pallone, al fine di recuperarlo il prima possibile ed allo stesso tempo impedire agli avversari di ripartire in contropiede. Così il fuorigioco divenne non solo uno strumento per difendersi ma anche per attaccare.

L’Olanda del mondiale tedesco del 1974, costruita ad immagine e somiglianza dell’Ajax

(Fonte immagine: Ultimouomo.com)

Nell’Ajax, così come nell’Olanda che diede spettacolo al mondiale del 1974, gli uomini chiave di Rinus Michels erano tre e costituivano la spina dorsale della squadra. C’era il libero, ruolo coperto prima dall’esperto Velibor Vasovic e poi da Arie Haan, che in fase di non possesso agiva dietro la linea difensiva mentre in fase di possesso saliva a dare una mano a centrocampo. C’era il mediano, Johan Neeskens, che aveva il compito di guidare il pressing e di occuparsi del costruttore di gioco della formazione avversaria. Infine c’era la punta centrale, Johan Cruijff, leader tecnico e carismatico del gruppo, di gran lunga il giocatore più talentuoso tra i vari gioielli dell’Ajax di quel periodo.

Fase 2

Nonostante Michels sia stato l’indiscusso padre dell’Ajax del Totaalvoetbal, il club olandese raggiunse il suo apice con un altro allenatore, Stefan Kovacs, tecnico rumeno di origine ungherese che negli anni 60′ fece molto bene alla guida della Dinamo Bucarest. Kovacs arrivò nel 1971, dopo che i lancieri avevano conquistato la prima Coppa dei Campioni della loro storia, e scelse sin da subito un approccio diverso rispetto a quello di Michels. Non tanto dal punto di vista tattico, visto che mantenne saggiamente l’impianto di gioco del Calcio Totale, ma dal punto di vista psicologico.

Michels era stato un generale di ferro, fissato con la disciplina ed intransigente con i propri giocatori fino all’estremo. Kovacs invece allentò un po’ la presa, concesse più libertà ai calciatori sia in campo che fuori. Questo suo approccio soft fu criticato da giornalisti ed addetti ai lavori, alcuni di questi arrivarono addirittura a definirlo “un prestanome” di Michels, dato che aveva perpetrato le idee tattiche di quest’ultimo senza però riuscire ad imporsi all’interno dello spogliatoio. Queste accuse però con il tempo si dimostrarono infondate. Nell’aprile del 1972 infatti Kovacs fu clamorosamente cacciato dalla dirigenza dopo aver conquistato l’accesso alla finale di Coppa dei Campioni eliminando il Benfica. Alla notizia i giocatori dell’Ajax reagirono difendendo il proprio allenatore ed il licenziamento fu ritirato. Il club olandese quell’anno batté in finale l’Inter del Catenaccio per 2-0 (doppietta di Cruijff) e l’anno dopo si ripeté contro la Juventus, diventando il secondo club dopo il Real Madrid a conquistare tre Coppe dei Campioni consecutive.

I giocatori dell’Ajax festeggiano per le strade di Amsterdam dopo la vittoria in finale contro l’Inter nel 1972 (Fonte immagine: Uefa.com)

Kovacs lasciò la panchina dei lancieri dopo la vittoria contro la Juventus e nei mesi successivi fu seguito anche da Cruijff, che si trasferì al Barcellona (che nel frattempo aveva assunto Michels) in seguito a contrasti con la società nati dopo che lo spogliatoio non lo aveva eletto capitano per la stagione 1973-1974. Sempre nel 1974 l’Olanda guidata da Michels diede spettacolo al mondiale tedesco, ma perse in finale 2-1 proprio con i padroni di casa della Germania dell’Ovest, guadagnandosi un posto nell’Olimpo delle squadre più belle ed incompiute della storia del calcio. La delusione fu cocente, ma Michels e Cruijff continuarono a predicare le loro idee in Catalogna, mentre dall’altra parte della Cortina di Ferro, in maniera del tutto indipendente, un altro grande allenatore mise nero su bianco il Calcio Totale. Si chiamava Valerij Lobanowski, ma della sua Dinamo Kiev parleremo nella prossima puntata.

Per recuperare le puntate precedenti della rubrica Storia della Tattica vi basta cliccare sui link che trovate qui sotto:

Prima puntata: Regno Unito, dove tutto ebbe inizio

Seconda puntata: Il calcio inglese tra Europa centrale e Sud America

Terza puntata: La regola del fuorigioco ed il terzo difensore

Quarta puntata: Vittorio Pozzo e l’Italia degli anni ’30

Quinta puntata: Il Disordine organizzato del calcio russo

Sesta puntata: La Grande Ungheria di Sebes e la maledizione di Bela Guttmann

Settima puntata: L’ascesa del calcio brasiliano ed il dramma del Maracanazo

Ottava puntata: Il 4-2-4 ed il Brasile di Pelé e Garrincha

Nona puntata: La riscossa del calcio inglese guidata da Stan Cullis e Alf Ramsey

Decima puntata: la rivoluzione di Viktor Maslov e la nascita del pressing

Undicesima puntata: il Catenaccio

Dodicesima puntata: la Grande Inter

Tredicesima puntata: rinascita ed evoluzione del calcio argentino

Luca Missori

(Fonte immagine: Ultimouomo.com)