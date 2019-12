Storia della tattica: il 4-2-4 ed il Brasile di Pelé e Garrincha

Alla scoperta di come il progressivo passaggio alla difesa a quattro pose le basi delle grandi vittorie del Brasile dal 1958 al 1970

La sconfitta con l’Uruguay nella finale del mondiale casalingo del 1950 lasciò delle cicatrici che il calcio brasiliano si portò dietro per anni. La gioia di giocare al football di un’intera nazione fu castrata brutalmente. Per contrappasso, nella Coppa del Mondo del 1954 in Svizzera, la nazionale verde oro adottò un assetto ultra difensivo, impaurito e del tutto innaturale. Non andò bene. Il Brasile fu eliminato dall’Ungheria ai quarti e si ritrovò di nuovo a fare in conti con sé stesso. Negli anni successivi però cominciò a prendere piede un sistema di gioco che avrebbe rivoluzionato per sempre il calcio brasiliano: il 4-2-4.

Martim Francisco ed il Brasile di Feola

Individuare l’inventore del 4-2-4 è tuttora molto difficile. Per alcuni fu Zezé Moreira, allenatore del Fluminense, per altri fu Fleitas Solich, coach paraguaiano del Flamengo, per altri ancora fu il tecnico russo Boris Arkadiev, che con la sua Dinamo Mosca mostrò anche i primi sprazzi di Calcio Totale. La verità, come spesso accade, sta nel mezzo. A partire dal Diagonal di Flavio Costa il calcio brasiliano si sviluppò in maniera via via sempre più offensiva ed il 4-2-4 non fu altro che l’inevitabile conseguenza dell’evoluzione dello stile di gioco dell’epoca. Ha poco senso quindi scervellarsi per trovarne il creatore. In ogni caso, il primo allenatore che adottò con continuità questo modulo fu Martim Francisco. Francisco era il tecnico del Vila Nova, squadra di Belo Horizonte, e fu il primo a far arretrare volontariamente il mediano sinistro Lito creando una linea di difesa a quattro. Il centrocampo però restava sguarnito, per questo Francisco chiese anche ad uno degli attaccanti interni, Osorio, di staccarsi e dare una mano ai due mediani. In pratica il 4-2-4 era tale solo su carta, visto che in fase di possesso il Vila Nova giocava col 3-3-4, mentre in fase di non possesso lo schieramento era più simile ad un 4-3-3. In ogni caso, il dado della difesa a quattro ormai era tratto e fece proseliti in tutto il Brasile. Zeze Moreira al Fluminense ne adottò una variante molto più incentrata sulla marcatura a zona, consentendo alla sua squadra una fluidità di gioco maggiore. Il Santos di Lula invece scelse la difesa a quattro, ma con uno dei due attaccanti centrali che arretrava rispetto all’altro per dare supporto ai due uomini a centrocampo. Chi rese questo modulo famoso in tutto il mondo però fu Vicente Feola.

Feola aveva vinto il campionato brasiliano col San Paolo nel 1949, poi era rimasto nello staff della squadra come assistente del celebre tecnico ungherese Bela Guttmann, colui che aveva esportato i principi di gioco del calcio magiaro in Sud America. Quando nel 1958 Feola fu chiamato a guidare la nazionale brasiliana le aspettative su di lui non erano molto alte, almeno fino a che il mondiale in Svezia non cominciò. Il presidente del Brasile dell’epoca, Juscelino Kubitschek, investì molto a livello economico sulla nazionale, fornendo a Feola uno staff ricco e preparato composto da dottori, dentisti, preparatori atletici e psicologi. La parte migliore però era costituita, ovviamente, dai giocatori: l’ala sinistra Zagallo, la punta Vava’, il mediano tuttofare Didì, ma soprattutto i due talenti Pelé e Garrincha. Incredibilmente, nessuno dei due giocò la prima partita del mondiale, che il Brasile comunque vinse battendo 3-0 l’Austria. E neanche la seconda, che invece i verde oro pareggiarono 0-0 in maniera deludente contro l’Inghilterra. Il motivo della loro assenza era abbastanza singolare. Stando ai resoconti dell’epoca lo psicologo della squadra, il dottor Carvalhaes, aveva sconsigliato l’utilizzo dal primo minuto di Pelé, ma soprattutto di Garrincha, ritenuto emotivamente troppo instabile per reggere la pressione di una competizione importante come il mondiale. Dovendo però vincere per forza la terza gara con l’Unione Sovietica, Feola smise di ascoltare il suo psicologo e schierò titolari sia Pelé che Garrincha. Il Brasile vinse 2-0 dominando la partita e passò il girone. Ai quarti i verde oro incontrarono un avversario ostico e scomodo come il Galles, ma riuscirono a spuntarla per 1-0. In semifinale fu il turno della Francia, battuta per 5-2 con facilità. In finale invece la squadra di Feola se la dovette vedere con i padroni di casa della Svezia, ma questa volta non ci fu nessun harakiri. Il Brasile vinse 5-2 e conquistò il suo primo mondiale.

Brasile-Svezia 5-2, finale del campionato del mondo del 1958

La coppa del mondo in Svezia consacrò il talento di Pelé e quello di Garrincha, ma fu vinta prima di tutto dal collettivo. Tutti in quel Brasile avevano un compito e tutti lo svolgevano in maniera egregia. I due difensori Peranha e Bellini guidavano il reparto dandogli solidità, i due terzini Djalma e Nilson Santos, sfruttando il 4-2-4, spingevano creando superiorità numerica in fase offensiva. Zito dava sostanza in mezzo al campo, mentre Didì era il cervello della squadra, tutte le azioni passavano dai suoi piedi. Importantissimo anche fu l’apporto dell’ala sinistra Zagallo, che riequilibrò a livello tattico la genialità anarchica di Garrincha sull’altra fascia. Vava’ e Pelé infine erano semplicemente due cecchini infallibili, i terminali ideali di una formazione del genere.

Quattro anni dopo, al mondiale in Cile del 1962, il Brasile fece il bis nonostante l’infortunio di Pelé dopo due partite. La scena se la prese Garrincha, che con due doppiette, una ai quarti contro l’Inghilterra ed una in semifinale contro il Cile, trascinò i verde oro in finale e poi alla vittoria. Nel 1966 in Inghilterra al Brasile non riuscì la tripletta mondiale, ma la selezione verde oro si riscattò quattro anni dopo in Messico battendo l’Italia in finale per 4-1. A detta di molti, quel match fu la Monna Lisa del calcio brasiliano, il punto più alto toccato da quella nazionale che già aveva portato a casa due coppe del mondo. La partita contro gli Azzurri inoltre portò definitivamente nell’Olimpo del calcio Pelé, indiscusso man of the match dell’incontro. Per descrivere la sua onnipotenza non c’è frase migliore di quella che disse Tarcisio Burgnich, difensore centrale dell’Italia, al termine della finale: “Negli spogliatoi, prima di scendere in campo, per farmi forza mi sono ripetuto più volte che Pelé non era Dio, era un essere umano come tutti noi. Avevo torto”. Arrivederci alla prossima puntata.

Luca Missori

