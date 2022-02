Stop Dybala! Tridente spuntato con il Villarreal

L’argentino uscito anzitempo nel derby dovrà stare fermo una decina di giorni e quindi salterà l’andata degli ottavi di Champions League in programma domani sera in Spagna

Ennesimo infortunio per Paulo Dybala. La smorfia dopo il tiro in porta contro il Torino non faceva presagire nulla di buono. Gli esami effettuati dal numero dieci hanno evidenziato un’elongazione del muscolo della gamba sinistra, tradotto saranno necessari dieci giorni per recuperare. Tutto alla vigilia dell’importantissimo match di domani, il ritorno della Juventus in Champions League per l’andata degli ottavi di finale. Si vola all’Estadio de la Ceramica, di fronte il Villarreal, squadra scomoda che ha già eliminato l’Atalanta nei gironi. Non ci sarà, dunque, Dybala e quindi Massimiliano Allegri dovrà rivedere le sue carte in avanti. Il tridente pesante visto in campionato cambierà, probabile l’avanzamento di Cuadrado sulla destra e la conferma, scontata, di Morata a sinistra e Vlahovic al centro. Per il resto da valutare le condizioni di Bonucci viste le defezioni di Rugani e Chiellini che mettono in allarme la difesa. Diversi grattacapi per il tecnico arrivato a uno snodo cruciale della sua stagione.

Glauco Dusso