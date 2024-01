Stoccarda, che stagione! Già superati i punti dello scorso anno

Tempo di lettura 2 minuti

Un approfondimento sui biancorossi che sono terzi in classifica dietro a Bayer Leverkusen e Bayern Monaco

La stagione dello Stoccarda, almeno fino a questo momento, si può definire storica visti i risultati. Ad oggi i tedeschi sono al terzo posto in campionato, dietro solo a Bayer Leverkusen e Bayern Monaco e sopra a squadre del calibro di Lipsia e Borussia Dortmund. Un risultato inaspettato se si pensa che lo Stoccarda gioca in Bundesliga grazie alla doppia vittoria nel Play-Out contro l’Amburgo, 3-0 e 1-3, dello scorso giugno. Gli Svevi basano le loro fortune su una coppia di attaccanti da oltre 30 gol a fine gennaio: Guirassy ed Undav. Il primo, autore di 19 gol, è stato acquistato dal Rennes per 9 milioni, mentre il secondo, che di gol ne ha fatti 13, è in prestito dal Brighton. Il modulo che predilige l’allenatore Hoeness, che ha allenato le giovanili del Bayern Monaco, è il 4-2-3-1 alternato al 4-4-2 per sfruttare al meglio le caratteristiche di Guirassy ed Undav.

Nell’ultimo periodo, complici anche le assenze per la Coppa d’Africa e la Coppa d’Asia, lo Stoccarda ha perso qualche partita di troppo lasciando punti preziosi nella corsa al titolo. Nell’ultima gara giocata ha sconfitto il Lipsia per 5-2 grazie alla tripletta di Undav rialzando la testa e tornando a vincere. I tedeschi stanno facendo un bel percorso anche in Coppa di Germania: dopo aver battuto Balingen, Union Berlino e Borussia Dortmund, il club affronterà l’imbattibile Bayer Leverkusen ai quarti di finale la prossima settimana.

Va detto che la dirigenza dello Stoccarda si è mossa bene in estate.

Lo Stoccarda non gioca in Europa dalla stagione 2013-14. Quella di quest’anno è la prima occasione dopo tutto questo tempo per tornare a giocare durante la settimana, vedremo se Guirassy e compagni la sfrutteranno. Ad ogni modo, l’annata sarà un successo considerando che già oggi hanno superato i punti fatti nella passata stagione (37 contro i 33 del campionato 22-23).

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina