Steven Gerrard torna in Inghilterra: è il nuovo allenatore dell’Aston Villa

La leggenda del Liverpool lascia i Rangers e torna in patria per una nuova avventura cercando di risollevare i Villans

Steven Gerrard è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Aston Villa. Il club ha pagato un indennizzo da quattro milioni di euro per liberarlo dal contratto con i Glascow Rangers ed ora lo attende a Birmingham per iniziare questa nuova esperienza. I Villans sono reduci da cinque sconfitte consecutive e l’esonero di Dean Smith era ormai inevitabile per tentare di risollevare le sorti della squadra. Gerrard ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 con l’obiettivo di raggiungere la salvezza e proseguire nel suo cammino da allenatore, iniziato alla grande alla guida dei Rangers, con i quali ha vinto un titolo con sei giornate d’anticipo interrompendo l’egemonia del Celtic. Curiosamente l’Aston Villa è la squadra a cui Gerrard ha segnato più reti da calciatore, ben dodici tra cui una delle due triplette realizzate in carriera.

Fonte foto: tuttocalciomercato24.com

Alessandro Fornetti