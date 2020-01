Nel corso della storia, anche la grafica ed il brand sono entrati in campo per essere al passo con i tempi lasciando quell’amarcord ai tifosi

In un mondo sempre più globalizzato, dove è il marketing a dettare le regole, anche le squadre di serie A si sono adeguate. Ed è così che le società si sono affidate a veri e propri studi grafici per migliorare l’immagine ed il marketing.

Alcuni dei loghi anni ’80 della serie A – fonte foto calcioweb.eu

Infatti nel corso degli anni, alcuni stemmi hanno subito dei veri e propri restyling che spesso hanno portato a cambiare del tutto l’immagine originaria. L’exploit radicale, è avvenuta negli anni ’80 quando grandi studi di grafica hanno realizzato loghi stilizzati e moderni volti a realizzare uno spartiacque tra gli stemmi antichi e quelli moderni che vediamo oggi sulle casacche. Possiamo dire, con tanta nostalgia, che gli anni ’80 è considerato l’anno zero della grafica calcistica con loghi che richiamavano simboli quali animali, fiori, animali fantastici che tutt’oggi anche se non presenti nei loghi, rappresentano la squadra di calcio da cui prende il nome.

Il logo della Lazio anni ’80 – fonte foto sslaziomuseum.com

Negli anni ’80 infatti gran parte delle società di serie A hanno esposto sulle loro maglie loghi stilizzati e spesso senza scritta volte a chiarire l’appartenenza; tra queste spicca il caso eclatante dell’aquila della Lazio rappresentata sulla maglia a giro che fa tornare alla mente dei biancocelesti le imprese della miglior Lazio di fascettiana memoria dei -9; tanto da portare i tifosi a “costringere” il presidente Lotito ad acquistare i diritti dall’ex presidente Casoni per il gioiello prodotto dalle mani di Otello Cecchi e riproporlo sulle maglie anche quest’anno.

il logo della Roma anni ’80 – fonte foto laroma24.it

Stessa storia per la Roma che al giorno d’oggi è ancora affezionata al lupo anni ’80 di Piero Gratton che ha visto il compianto Di Bartolomei alzare il tricolore nel 1983. Lo stesso Gratton è stato incaricato anche per lo studio dei loghi dell’ Europeo del 1980 e del Bari calcio.

Non possiamo inoltre non parlare della Juventus, fondata a Torino nel 1897 che nel corso degli anni ha abbandonato l’emblema prima della zebra e poi del toro quale simbolo della città, a vantaggio di un logo minimal formato da una J stilizzata cui puntare tutto sul marketing.

Evoluzione stemma della Juventus – fonte foto superscommesse.it

Ma non tutti i loghi sono ben accetti dai tifosi; basti pensare alla diatriba giallorossa Pallota-Tifosi sulla questione logo che pur mantenendo gli elementi originali (lupa, gemelli e colori) semplifica l’acronimo ASR richiamando il nome della città eterna.

Evoluzione logo Inter – fonte foto superscommesse.it

Altra sorte invece per l’Inter che nel corso dei suoi 112 anni ha sempre mantenuto il suo logo formato da un incrocio di lettere; tranne negli anni ’80 quando decise di utilizzare un biscione milanese su fondo neroazzurro.

Evoluzione logo Milan – fonte foto: calciogabbana.wordpress.com

Anche l’altra milanese, ha mantenuto nel corso degli anni il leitmmotiv dei colori rossoneri unitamente allo scudo crociato della città meneghina, salvo qualche piccola aggiunta di una sagoma del diavolo negli anni ’80 ed un logo dedicato al centenario della società rossonera.

Da segnalare in questa piccola cronistoria grafico-calcistica, la Fiorentina che ha sempre rispettato il format originale basato sul giglio cittadino, con l’aggiunta, nel corso degli anni, di colori e lettere riconducibili sia alla città che alla squadra.

Evoluzione stemma fiorentina – fonte foto superscommesse.it

La lista e lo studio dei loghi è lungo, se entriamo nel merito di tutte le squadre che hanno fatto almeno una stagione in serie A (e attualmente purtroppo sono finite nei bassifondi dei campionati inferiori come Bari, Avellino, Palermo, ecc) che nel corso della loro storia hanno modificato i loghi sia per essere al passo con i tempi, per una più veloce individuazione, soprattutto in termini di marketing.

Anche all’estero la storia non è tanto diversa, infatti anche in Premier League e altri massimi campionati europei si è voluto aggiornare il simbolo durante il corso degli anni per permettere ai tifosi una più consolidata appartenenza

Ma come ogni sport che si rispetti, c’è una competizione per scegliere lo stemma più bello. A questo ci ha pensato lo storico Guerin Sportivo che ha stilato una vera e propria classifica dei loghi più belli (pubblicata sul mensile GS n.2/Febbraio 2013) dove premia sul podio, scelti dai tifosi, i loghi di Lazio, Inter e Torino. Infatti, il logo già citato della squadra capitolina e tanto amato dalla tifoseria, conquista il gradino più basso del podio, mentre l’emblema dell’Inter disegnato dal pittore futurista Giorgio Muggiani guadagna la seconda posizione lasciano il simbolo granata degli anni ’80 la prima posizione secondo il sondaggio tra tifosi

Il Podio dei stemmi più belli – fonte foto: brand-identikit.it

Cliccando qui, grazie al lavoro di brand-identikit, è possibile conoscere i 100 migliori marchi di società calcistiche stilata da Guerin Sportivo.

A volte, tradizione e innovazione non vanno d’accordo nel mondo del calcio; da una parte i tifosi affezionati alla storia e dall’altra parte presidenti e società intenzionate ad espandere il brand per il merchandising. Al centro rimane il nostro caro e amato calcio che nonostante tutto, è rimasto il gioco più bello del mondo.

Fonte foto: calciogabbana.wordpress.com

Fonte foto testata: soccerstyle24.it

Disclaimer: tutti i diritti dei loghi e stemmi sono dei rispettivi proprietari e le immagini sono state reperite liberamente da internet, citandone la fonte.

Gabriele D’Acuti