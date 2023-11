Stefano Pioli vuole un difensore a gennaio

Tempo di lettura 1 minuto

Nella conferenza stampa in vista della gara di domani con l’Udinese, il Mister ha ufficializzato ciò che avrebbe già chiesto alla società meneghina

L’emergenza in difesa, per la società rossonera, si è palesata nei termini peggiori in occasione dell’ultimo match di campionato in casa del Napoli, quando Kalulu è uscito per infortunio e c’è stato l’esordio di Marco Pellegrino (leggi qui per saperne di più sul difensore argentino). Esordire in un incontro così importante ha sicuramente influito sul rendimento del giovane argentino, ma le lacune sono apparse evidenti ed il Milan, se vuole puntare in alto, non può avere un reparto troppo corto e sempre in emergenza. In ottica mercato si parla molto del terzino sinistro Juan Miranda, classe 2000, attualmente in forza al Betis Siviglia ed in scadenza di contratto. Il vice Theo sarebbe lui, ma siamo sicuri che il Milan guarderà oltre e potrebbe arrivare anche un difensore centrale.

Fonte foto: nicoloschira.com

Luigi A. Cerbara