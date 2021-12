Stankovic osservato speciale: sfida tra Sampdoria e Udinese

L’ex giocatore serbo può ritornare in Italia come allenatore di una delle due squadre di Serie A. D’Aversa e Gotti rischiano

Dejan Stankovic potrebbe diventare presto un nuovo allenatore di Serie A. Sono in bilico, infatti, le panchine di Sampdoria e Udinese con l’ex giocatore di Inter e Lazio pronto a subentrare. Se fino a qualche ora fa, l’attuale tecnico della Stella Rossa aveva più di un piede e mezzo già a Marassi, il caso Ferrero (vedi articolo) ha completamente ribaltato la situazione. Sul serbo è piombata prepotentemente anche l’Udinese, capitolata ieri sul campo dell’Empoli per 3-1. La situazione di Gotti è molto negativa con una squadra a secco di vittorie da un mese e reduce da due soli punti nelle ultime quattro partite. Non è da meno D’Aversa, che arriverà al derby contro il Genoa con due sconfitte consecutive, entrambe per 3-1. Il prossimo weekend dunque potrebbe già essere decisivo per le sorti di tutte e tre gli allenatori.

Sandro Caramazza