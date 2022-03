Stangata Russia: niente Mondiali e coppe europee. La decisione di Fifa e Uefa

I due organismi calcistici internazionali hanno scelto la mano pesante nei confronti del paese invasore. La Nazionale di Karpin non parteciperà a Qatar 2022 e niente competizioni continentali per le squadre

Stangata Russia. Dopo lo scoppio del conflitto Russia-Ucraina con l’invasione dello stato euroasiatico, il mondo si sta muovendo per punire aspramente l’accaduto. Non è esente nemmeno il calcio. Fifa e Uefa, infatti, hanno deciso di estromettere la Russia dal Mondiale in Qatar e le squadre russe dalle competizioni europee. Si tratta di una decisione con conseguenze immediate. Lo Spartak Mosca, avversario del Lipsia agli ottavi di Europa League, è stato già escluso. Quanto alla Polonia, la Nazionale di Lewandowski passerà direttamente alla finale dei Playoff Mondiali.

Sandro Caramazza