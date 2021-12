Stangata Aubameyang: niente più fascia e fuori rosa

L’attaccante del Gabon ha ricevuto una pesante punizione dall’Arsenal per aver violato il regolamento di squadra

Doppia pesante stangata per Pierre-Emerick Aubameyang. Il centravanti dell’Arsenal è stato punito pesantemente dai Gunners per aver violato il regolamento. Come si evince dalla nota del club londinese, il giocatore gabonese non avrebbe rispettato le regole e gli standard stabiliti e concordati. Secondo i media inglesi, Aubameyang sarebbe rientrato in ritardo dalla Francia dopo un permesso datogli dall’Arsenal per raggiungere e poi riportare in Inghilterra la madre malata. Il rientro del giocatore era in programma nella serata di mercoledì 8 dicembre, cosa avvenuta invece nella giornata successiva. La severità dell’Arsenal è legittimata dall’impossibilità per il giocatore di acquisire l’idoneità sportiva dal tampone anti Covid-19 per potersi allenare. Dunque, Aubameyang è stato prima escluso dalla gara contro il Southampton (giocata sabato e vinta per 3-0) per poi essere defraudato della propria fascia di capitano. Al momento, il giocatore è stato messo fuori rosa a tempo indeterminato.

Sandro Caramazza