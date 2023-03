Stadio Milan: si complica ulteriormente la soluzione La Maura

Sembra non vedere la luce il progetto del nuovo impianto che è in salita e con una pendenza in continuo aumento

Sembra proprio che la giunta milanese sia quasi interamente schierata verso il “no” all’idea di costruire il nuovo stadio in zona La Maura, in netto contrasto con il parere del Sindaco. Sala sembra infatti essere ormai isolato proprio perché aveva chiesto di non sbilanciarsi senza almeno valutare il progetto dell’impianto. Si era partiti già male con le voci contrarie alzatesi in area ambientalista ed ora si va sempre peggio. Speriamo di no per il Milan, ma parafrasando Alessandro Manzoni, potremmo dire che questo “stadio” non s’ha da fare, né domani né mai!

Fonti foto: calciomercato.com

Luigi A. Cerbara