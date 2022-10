Sprofondo Sampdoria, paga il mister: esonerato Giampaolo

Dopo la sesta sconfitta in otto giornate la dirigenza blucerchiata ha deciso che era il momento di cambiare guida tecnica, ora è caccia al sostituto

Il pesante KO casalingo di ieri pomeriggio contro il Monza (0-3) è stato fatale e quindi era impossibile rimandare l’inevitabile. Marco Giampaolo non è più l’allenatore della Sampdoria, questa la decisione dei vertici della società doriana sicuri che per cambiare la rotta ci voglia una scossa. I liguri sono in fondo alla classifica di serie A con soli due punti, figli di due pareggi e sei sconfitte. Un bottino troppo magro per passare inosservato, soprattutto visto l’atteggiamento in campo poco consono a voler cambiare la situazione. Adesso si cerca di capire chi sarà il sostituto dell’ormai ex tecnico blucerchiato. In cima alla lista ci sono due ritorni più altre opzioni. Il primo è D’Aversa, tra l’altro ancora sotto contratto con la Samp, e poi ci sarebbe Claudio Ranieri che tanto bene fece a Genova due anni fa. Gli altri nomi che circolano sono quelli di Dejan Stankovic, già vicino in passato, Aurelio Andreazzoli, Leonardo Semplici e più in lontananza la suggestione Daniele De Rossi che viene accostato a diverse squadre. Nelle prossime ore si saprà sicuramente di più sulla questione.

Glauco Dusso