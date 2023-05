Sprofonda in casa con il Bologna, Lecce e Spezia pareggiano: la Cremonese torna in serie B

Weekend da incubo per i grigiorossi che prima subiscono il 5-1 allo Zini dai felsinei poi lo 0-0 del Via del Mare li condanna alla retrocessione dopo una sola stagione

In molti avevano sperato nel miracolo. Ballardini nell’ultimo periodo aveva ridato speranza all’ambiente della Cremonese che con qualche risultato positivo era tornata in corsa per una clamorosa salvezza. Soprattutto gli inciampi di Spezia e Verona avevano alimentano questa folle idea. Le ultime due sconfitte, invece, hanno tarpato le ali dei grigiorossi. La combinazione dei risultati dell’ultimo turno ha difatti condannato i lombardi all’aritmetica retrocessione dopo un solo anno dal ritorno in A. La pesantissima sconfitta casalinga con il Bologna (1-5) di sabato è stato il primo tassello negativo. Il pareggio nel lunch match tra Lecce e Spezia ha chiuso i giochi. Ballardini non è riuscito nell’impresa. La Cremonese, dunque, si unisce alla Sampdoria nella matematica discesa in serie B. Si attende l’ultimo nome che seguirà le due formazioni in cadetteria. Nome che verrà fuori dal trio Lecce, Spezia e Verona.

Glauco Dusso