Sprint Fiorentina: è imbattuta da oltre due mesi

I viola vivono un grande momento di forma sia dal punto di vista dei risultati che da quello del gioco espresso in campo

La Fiorentina di Vincenzo Italiano vive il suo miglior momento da inizio stagione, proprio quando questa è entrata nelle fasi decisive e ogni match conta moltissimo per gli obiettivi della squadra. Nonostante gli ultimi due pareggi in campionato contro Spezia e Atalanta, la Fiorentina ha mantenuto l’imbattibilità in tutte le competizioni che dura ormai da oltre due mesi e lo ha fatto mostrando un ottimo calcio e creando sempre tantissime occasioni da gol. I tanti impegni ravvicinati, tra campionato, Coppa Italia e Conference League, non sembrano pesare sulle gambe dei giocatori che rispondono sempre presenti e giocano sulle ali dell’entusiasmo.

Italiano dispone di una rosa lunga della quale sta facendo un grande utilizzo, riuscendo a risalire tante posizioni in campionato e soprattutto andare avanti nelle Coppe che sono sicuramente il grande obiettivo stagionale. In Coppa Italia il 2-0 ottenuto a Cremona mette la Fiorentina in condizione di poter gestire il ritorno a Firenze per poi approdare in finale contro la vincente di Inter-Juventus che ripartiranno dal punteggio di 1-1. In Conference League il percorso da fare è più lungo ma certamente ben indirizzato; il 4-1 al Lech Poznan in Polonia rende il ritorno al Franchi quasi una formalità, con l’accesso alle semifinali davvero ad un passo. Da lì ci sarebbero solo tre partite tra la Fiorentina ed il trofeo, con la speranza che questo possa rimanere in Italia dopo la vittoria della Roma nella prima edizione dello scorso anno.

I viola in campionato pagano i tanti punti persi nella prima parte, ma ora stanno finalmente mostrando continuità e anzi stanno raccogliendo anche meno di quanto previsto dato che sia contro lo Spezia che contro l’Atalanta avrebbero meritato i tre punti. Con un ottimo stato di forma i toscani arrivano ai prossimi impegni, c’è grande entusiasmo e voglia di riportare finalmente un trofeo a Firenze.

Fonte foto: calciodangolo.com

Alessandro Fornetti