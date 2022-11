Sportiello vice Maignan? Il Milan ci pensa seriamente

Il portiere dell’Atalanta piace ai rossoneri che potrebbero acquistarlo a zero in estate. Andrebbe a fare il secondo dell’estremo difensore francese

Marco Sportiello è finito nel mirino del Milan. Il portiere, in forza all’Atalanta, andrà in scadenza il prossimo 30 giugno 2023. Il club rossonero ci sta pensando seriamente per acquistarlo a parametro zero. Sia Tatarusanu che Mirante vanno in scadenza a ridosso di quella data, dunque Sportiello potrebbe essere una buona soluzione per prendere le redini del vice Mike Maignan. Oltre ad essere un portiere di ottima affidabilità, il portiere di Desio è di nazionalità italiana. Caratteristica importante anche in virtù delle liste Champions League.

Sandro Caramazza