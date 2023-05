Sportiello firma con il Milan: sarà il vice Maignan

Il club rossonero ha definito il suo primo acquisto per la prossima stagione. Si tratta dell’attuale portiere dell’Atalanta, andrà a sostituire Tatarusanu

Marco Sportiello è un nuovo giocatore del Milan. Il portiere si trasferirà a parametro zero in estate. L’accordo c’era già da tempo, ma in mattinata è arrivata la firma sul contratto che lo legherà al Diavolo per tre anni con l’aggiuntiva di un quarto. Sportiello andrà a guadagnare 500 mila euro l’anno e sostituirà il futuro partente Tatarusanu. Sportiello sarà il vice Mike Maignan. Con la maglia dell’Atalanta, quest’anno, ha giocato 13 partite. L’ultima delle quali contro il Verona nella vittoria per 3-1 della Dea. Il suo arrivo è fondamentale per il Milan: nella lista dei 25 giocatori da presentare alla Lega Serie A devono essere infatti compresi 8 giocatori cresciuti in un vivaio affiliato alla federazione nazionale e 4 di questi devono essersi formati all’interno dello stesso club.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Calciomercato.com