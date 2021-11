Sport ma non solo: ecco alcuni calciatori amanti del gioco

Quando si pensa ad un giocatore appare, alle volte, difficile immaginare che questo possa avere tanti altri hobby e passioni, ma ovviamente non è così. Spesso ci si dimentica che oltre ad essere degli atleti e sportivi di fama mondiale, i calciatori sono anche delle persone con delle passioni comuni

Tra le principali attività che vengono apprezzate dai calciatori troviamo sicuramente il gioco d’azzardo. Ci sono tantissimi giocatori, in attività e non, che amano divertirsi sul tavolo verde o magari online, sfrutta un bonus messo a disposizione dall’operatore scelto. D’altronde, i siti di gioco sono ormai diventati ultra diffusi e anche molti calciatori vi si cimentano nei vari giochi messi a disposizione: chissà se qualche volta dietro ad un nickname anonimo non ti sarà capitato di giocare con il tuo idolo!

Vediamo quelli che sono alcuni dei giocatori più famosi che amano il gioco:

Gianluigi Buffon

Un rapporto che potremmo definire di croce e delizia per il fuoriclasse del Parma. Il portierone, campione del mondo con la Nazionale italiana, ha più volte ammesso di essere stato anche dipendente dal gioco d’azzardo per un periodo della sua vita. In particolar modo, ha amato e ama tutt’oggi il gioco del poker: è stato anche sponsor di alcuni siti di poker.

Neymar Jr

Il campione brasiliano del PSG ha più volte ammesso di essere amante del poker online. Nelle recenti interviste ha ammesso di voler intraprendere la carriera di giocatore di poker professionista al termine dell’attività sportiva. È molto amico di Andrè Akkari, un pokerista brasiliano tra i più noti al mondo.

Radja Nainggolan

Un altro giocatore il cui rapporto col gioco è da sempre stato molto particolare è Radja Nainggolan. L’ex Inter è un assiduo frequentatore di casinò, specie quelli più famosi in Europa (come quello di Lugano). È molto amante anch’egli del poker e della roulette.

Wayne Rooney e non solo

Molti giocatori inglesi hanno spesso ammesso di essere appassionati di gioco d’azzardo. Uno di questi è Wayne Rooney. L’ex stella del Manchester United è amante dei casinò: da giovanissimo, poco dopo uno dei suoi primi contratti ultra milionari, arrivò a perdere in una sola sera ben 500 mila sterile al casinò di Manchester.

Altro giocatore inglese che è appassionato di gioco d’azzardo è Daniel Sturridge. L’attaccante del Perth Glory ha più volte dichiarato di amare il tavolo verde. Vale la pena anche ricordare la Nazionale inglese dei primi anni 2000: nella rosa, infatti, vi erano diversi giocatori che si divertivano ai casinò. In particolar modo le dichiarazioni furono rilasciate da Kieron Dyer, il quale confessò persino che alcuni giocatori persero anche 100 mila euro in una sera.

Vieri e Ronaldo

I due ex attaccanti dell’Inter erano soliti frequentare casinò in tutto il mondo. Anzi, lo sono tuttora. L’italiano è spesso al casinò di Venezia, mentre il brasiliano ha partecipato a diversi tornei di poker, anche a livello internazionale. Al torneo PCA, torneo molto importante per gli amanti del settore, vinse 42 mila dollari.

Fonte foto: BettingTraderBlog.com