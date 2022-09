Sport, calcio e politica

Claudio Lotito eletto Senatore della Repubblica

Il presidente della Lazio, candidato in Molise per il centrodestra, è stato eletto Senatore. Aveva già tentato nel 2018 in Campania e fallito per pochi voti. Il neo Senatore si dice pronto a lottare per il Molise che definisce una “terra fantastica”. Lotito non ha nessuna intenzione di mollare la Lazio per la quale non preclude nessun risultato e l’inizio del campionato, tutto sommato, gli dà ragione. In questi giorni post elezioni politiche, parla anche Luigi De Siervo, ad della serie A, il quale fa richieste precise alla politica italiana. L’ad chiede, tra l’altro, un Commissario agli stadi, passo necessario, secondo lui, per superare tutti gli ostacoli burocratici che rallentano enormemente l’ammodernamento delle infrastrutture sportive. La politica deve agire e può essere parte attiva, come di logica, nella risoluzione di problemi annosi e ormai datati.

Fonte foto: repubblica.it

Luigi A. Cerbara