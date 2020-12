Sponsorizzazioni – Quando i soldi regalano stadi e “comprano” trofei

Se, come si dice spesso, la pubblicità è l’anima del commercio, gli sponsor sono l’anima dello sport professionistico. Sì, lo so, vi pare una visione un po’ fredda della questione, ma è la pura verità

Come credete che il calcio, da sport amatoriale, sia diventato la macchina da soldi che è ora? Grazie a qualche azienda che ha finanziato le squadre che hanno dato vita alle varie federazioni. Negli ultimi anni il fenomeno delle sponsorizzazioni si è espanso a macchia d’olio. Avete mai notato che certe compagini (ad esempio il Napoli) sulla maglia, oltre al main sponsor sul petto in bella vista, hanno tante altre patch per pubblicizzare un numero sempre maggiore di marchi?

L’argomento è vasto, anzi vastissimo, ci sarebbe da aprire un capitolo chilometrico sui siti di scommesse, ai quali è stata negata la possibilità di comparire sulle casacche delle partecipanti alla Serie A, ma non è questo il momento. A stretto giro di posta saranno pochi gli stadi nel mondo che potranno permettersi di mantenere un nome non “intaccato” dagli sponsor che li finanziano. Ci sono templi del calcio come il Camp Nou o il Santiago Bernabeu che ancora resistono alla tentazione. Sebbene i Blancos stiano cercando un mecenate che metta nel calderone 500 milioni di euro per un restyling dello storico impianto.

Tanti top club europei e non solo, si sono adeguati e ne hanno tratto estremo giovamento dal punto di vista finanziario. Secondo l’analisi KPMG a registrare il profitto maggiore è il Manchester City che da Etihad riceve circa 17 milioni annui. L’Atletico Madrid si porta a casa 9,6 milioni dal Wanda Group. Guardando in casa nostra, la Juventus non può di certo lamentarsi, grazie ad un accordo con Allianz che gli garantisce 14 milioni di euro a stagione. La cessione dei diritti di denominazione degli impianti sportivi si è diffusa più di un secolo fa negli Stati Uniti. Il primo accordo venne stipulato a Boston fra i Red Sox (squadra di baseball) e Fenway Realty Company, una società immobiliare. Il momento delicato dovuto all’emergenza sanitaria, che ha portato a mantenere gli impianti vuoti, è un fattore che potrebbe condizionare i futuri accordi fra le parti, che sarebbero da rivedere al ribasso.

Tuttavia i grandi marchi non perdono occasione per fiutare nuovi affari. E’ prassi comune da tempo che anche le competizioni calcistiche assumano il nome delle aziende che li sponsorizzano. La Supercoppa italiana disputata a Riad lo scorso anno fra Juventus e Lazio era ufficialmente la Coca-Cola Supercup. Quella di quest’anno fra i bianconeri ed il Napoli verrà denominata PS5 Supercup gentilmente offerta dalla Sony Entertainment in occasione dell’uscita della nuova console Playstation 5.

Giusto per la cronaca, dove si svolgerà la sfida fra la compagine di Pirlo e quella di Gattuso? Al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia, un altro caso emblematico di come uno sponsor (in questo caso legato al proprietario della squadra di casa, il Sassuolo) abbia permesso la modernizzazione di un impianto che nasceva come Stadio Giglio.

Chiudo col ricordarvi un fatto che noi, probabilmente, diamo per scontato. Il campionato italiano di calcio non è forse conosciuto anche come Serie A Tim? La Coppa Italia tanto cara a chi fallisce nelle altre competizioni, non è forse chiamata anche Tim Cup? Ecco allora che, per quanto romantici si possa essere, dovremo forse rassegnarci a vedere in futuro, uno Stadio delle Aquile della Lazio rinominato Acqua Filette Stadium.

FOTO: Everyeye.it

Marco Fabio Ceccatelli