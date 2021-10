Spinazzola va veloce, il rientro è più vicino

L’esterno sinistro della Roma sta bruciando le tappe dopo la rottura del tendine d’achille di quest’estate, la speranza è la convocazione per fine novembre

La luce in fondo al tunnel. Leonardo Spinazzola sta finalmente procedendo a vele spiegate verso il rientro in campo dopo l’infortunio patito contro il Belgio nei quarti di finale di Euro 2020. Non sono passati nemmeno 4 mesi dall’operazione ma le sensazioni dello staff medico che sta monitorando le sue condizioni sono ottime. Spinazzola potrebbe essere veramente la pedina decisiva per Mourinho che avrà bisogno di tutti gli effettivi per la seconda parte di stagione. La speranza della Roma e del giocatore è quella di rientrare a breve a lavorare con il gruppo mentre per fine novembre ci si augura possa arrivare la prima convocazione ufficiale. Indizio non da poco la sua presenza nella lista Uefa. Tutti, non solo nella capitale, sperano che questo possa avverarsi.

Glauco Dusso