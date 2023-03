Spinazzola in grande crescita: la Roma e la Nazionale gongolano

Il laterale di Foligno è in uno ottimo periodo di forma dopo gli acciacchi degli ultimi mesi. Sia Mourinho che Mancini possono sorridere

Il treno Leonardo Spinazzola ha ripreso fortunatamente la sua marcia. Il laterale della Roma sta progressivamente ritornando al top della forma. I numeri delle ultime partite sono nettamente dalla sua parte: tre assist e un gol nelle ultime quattro uscite tra campionato ed Europa League. Mourinho gongola e anche il CT Mancini. Spinazzola è sicuramente una risorsa sia per il club giallorosso che per la Nazionale azzurra, memore dell’impronta devastante fornita dal laterale di Foligno per la conquista dell’alloro europeo nella magica estate del 2021.

Il rendimento di Spinazzola ha subìto una notevole crescita proprio in questo 2023. Il giocatore è stato favorito sicuramente dalla maggior tenuta fisica, che nei mesi precedenti si è rivelata una discriminante piuttosto negativa. Durante la prima parte di stagione, infatti, Spinazzola ha dovuto saltare parecchie sfide con la maglia della Roma (cinque) per un problema al bicipite femorale. Fastidi che si sono protratti anche fino agli inizi del nuovo anno tant’è che Mourinho ne ha dovuto fare a meno altre sei volte, causa stiramento, ma uno Spinazzola in condizione ed esente da noie e grattacapi muscolari è sicuramente un valore aggiunto per la sua squadra e anzi molto di più. Uno Spinazzola al 100% della forma è probabilmente il miglior laterale mancino italiano e uno dei più bravi di tutta la Serie A.

SPINAZZOLA HA RIPRESO LA CORSA

Con Spinazzola in campo, la Roma diventa più temibile e pericolosa. Contro il Salisburgo nel ritorno dei playoff di Europa League, l’ex Juventus e Atalanta è stato un fattore positivo. Nel primo tempo ha arato la fascia di sinistra fornendo due assist vincenti al bacio: il primo per Belotti e il secondo per Dybala. Prima dei due sigilli in Coppa, Spinazzola era stato decisivo quattro giorni prima contro il Verona fornendo a Solbakken la palla per il suo primo gol in Serie A. Agli assist, infine, ha aggiunto anche la rete (alla fine inutile ai fini del risultato finale) contro la Cremonese allo Zini. Marcatura, peraltro, di pregevole fattura: stop perfetto dopo lancio di Mancini e palla in buca d’angolo a battere Carnesecchi. Insomma, il treno Spinazzola ha ripreso a correre. Oltre a Mou e ai tifosi giallorossi, a sorridere è anche il CT della Nazionale. In vista del primo raduno annuale a fine marzo, Roberto Mancini potrà contare nuovamente su di lui. Convocazione che manca addirittura dal 14 giugno, Germania-Italia 5-2 di Nations League.

Sandro Caramazza