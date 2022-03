Spinazzola cerca l’ok per il ritorno in campo: attesa per la visita in Finlandia

Spinazzola cerca l’ok per il ritorno in campo: attesa per la visita...

Il laterale è sulla via del recupero dopo l’infortunio, decisiva la visita dal dottor Lempainen che lo aveva operato al tendine

Leonardo Spinazzola rivede la luce. Dopo mesi di assenza dai campi da gioco a causa dell’infortunio al tendine d’Achille patito contro il Belgio all’Europeo, il laterale italiano aspetta il via libera dei medici per tornare tra i convocati nell’ultima parte di stagione. Oggi in Finlandia verrà visitato dal dottor Lempainen che lo aveva operato e farà dei test fisici per verificare lo stato di forma e la resistenza del tendine al termine dello sforzo. Per la Roma un suo rientro sarebbe importante per fargli mettere minuti sulle gambe già in questa stagione e per poter iniziare la preparazione alla prossima con già dei carichi assunti. Decisivo sarà infine anche il morale del giocatore durante i controlli, con Spinazzola che punta al pieno recupero per il rush finale della stagione.

Alessandro Fornetti