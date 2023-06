Spezia-Verona, domenica lo spareggio: dubbi sullo stadio

La sfida fra liguri e veneti decreterà la terza squadra che scenderà in Serie B dopo Sampdoria e Cremonese. Da capire però la location della partita

Sarà Spezia-Verona lo spareggio per rimanere in Serie A. Le due squadre, a pari punti in classifica (31), hanno perso nell’ultima giornata rispettivamente contro Roma e Milan. Ora si affronteranno in gara secca per rimanere aggrappati alla massima serie. La partita non prevederà i tempi supplementari e in caso di parità durante i 90 minuti si andrà direttamente ai rigori. Da definire ancora lo stadio. Fino a ieri, tutto faceva pensare alla Dacia Arena, tana dell’Udinese, come campo di battaglia, ma nelle ultime ore la situazione si è modificata. In particolare, il sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini, ha criticato la scelta dello stadio friulano etichettandola come “un’offesa ai tifosi spezzini e una mancanza di rispetto per la città e la provincia”. Altri problemi sarebbero invece riconducibili ai possibili scontri tra tifosi dello Spezia e del Verona sull’autostrada A4. L’alternativa è il Mapei di Reggio Emilia.

Sandro Caramazza

