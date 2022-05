Spezia-Lazio, arrivano gli audio: fatale un fraintendimento

Il gol di Acerbi nel finale del Picco aveva lasciato tantissimi interrogativi sul Var e l’arbitro Pairetto. La rete del difensore biancoceleste, infatti, era avvenuta in evidente posizione di offside

Svelati gli audio incriminanti di Spezia-Lazio, gara valida per la 35esima giornata di campionato e terminata 3-4 per la formazione di Maurizio Sarri. Veleni e polemiche per la rete decisiva di Francesco Acerbi, in netta posizione di fuorigioco non ravvisata né dall’arbitro Pairetto e dai suoi segnalinee che dagli uomini al Var. Acerbi, infatti, era andato in gol nonostante si trovasse dietro il portiere spezzino Provedel (rete da annullare per regolamento). Episodio che aveva portato il designatore Rocchi ad una inevitabile sospensione dei protagonisti. Questa la conversazione, inizio: “Guarda Nikolaou e Acerbi eh, occhio occhio occhio. Lì è buono. Guarda Acerbi. Torna tutto indietro: questo è buono, ma là dobbiamo mettere la linea, aspetta. Dammi il recupero. Ok. La linea del 43, guarda quella“. Ripresa del gioco di Pairetto: “Oh, santo Dio, perché ha ripreso? No, no!“. L’espressione che comporta il clamoroso cortocircuito è proprio l”OK” in sala Var a Lissone che Pairetto fraintende pensando fosse rivolto proprio a lui.

Sandro Caramazza