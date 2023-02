Spezia: la società esonera Gotti, Semplici in pole come possibile sostituto

Il presidente del club ligure è atterrato dagli USA ed ha deciso di sollevare dall’incarico l’ex tecnico dell’Udinese

Non è un periodo facile per lo Spezia, sia a livello di risultati che di gioco. Un solo punto nelle ultime quattro partite, la zona retrocessione che dista solo due punti e la Juventus da affrontare domenica prossima alle 18. Per questo motivo, il presidente del club ligure Philip Platek, il fratello Robert è il proprietario, è tornato in Italia dagli Stati Uniti per valutare, insieme al dirigente Eduardo Macia, l’esonero o meno del tecnico Luca Gotti. La decisione definitiva è arrivata nel tardo pomeriggio: Gotti è stato sollevato dall’incarico. Per sostituirlo i nomi più papabili sono quelli di Leonardo Semplici, Roberto D’Aversa ed Eusebio Di Francesco, con il primo dei tre in pole position.

Luca Missori

(Fonte immagine: Dazn.it)