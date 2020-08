Spezia, Italiano rimane ma occorre rinforzare la rosa

La società ligure, dopo aver bloccato il trasferimento del proprio tecnico al Genoa, guarda al mercato per costruire la prossima stagione

Passata la grande sbornia della prima promozione in Serie A, per lo Spezia è già tempo di mettersi a lavoro per iniziare al meglio la nuova annata. Un primo grande colpo del patron Volpi è stato quello di trattenere sulla panchina degli aquilotti Vincenzo Italiano, grandissimo artefice della cavalcata spezzina dell’ultima stagione. Il tecnico nato in Germania ma di origine siciliane è stato a lungo corteggiato dal Genoa, con il presidente Preziosi pronto a metterlo sulla panchina del Grifone al posto dell’esonerato Nicola. Operazione bloccata però sul nascere dalla volontà del presidente dello Spezia e dalla sua grande stima per l’uomo che ha confezionato un grande pezzo di storia della società ligure.

SOLO IN 4 HANNO CONOSCIUTO LA SERIE A

Per costruire una grande annata in A, non passando per la solita meteora, è necessario compiere importanti scelte anche dal punto di vista della rosa. Tra gli uomini che hanno condotto lo Spezia nella massima serie, solo pochi di questi hanno conosciuto veramente la Serie A. Spicca fra tutti Claudio Terzi con le sue 118 presenze tra Bologna, Siena e Palermo. Seguono poi a ruota ma con meno della metà dei suoi gettoni: la punta bulgara Galabinov, passato in A per una sola annata tra le file del Genoa (20 presenze e 3 reti); il “filosofo” Mora, esordiente nella massima serie con la Spal nel 2017 e il 24enne Elio Capradossi, difensore scuola Roma, con cui ha vantato 2 presenze nel 2018. La necessità, dunque, sarà quella di dare esperienza maggiore al gruppo, non tralasciando però mai la solita e fondamentale linea verde.

GIOVANI DI TALENTO

Tra i nomi sul taccuino del nuovo DS Meluso spiccano tre importanti giovani pronti a spiccare il volo con la maglia degli aquilotti. Si parla di Scamacca, Esposito e Millico, rispettivamente giocatori di Sassuolo, Inter e Torino. Tra questi, è il nome del talentuoso esterno granata a destare maggiori attenzioni in quel di Spezia, vista anche la partenza di M’Bala Nzola, rientrato a Trapani dopo l’annata in prestito. Millico, nel 4-3-1-2 di Giampaolo troverebbe in effetti pochissimo spazio e minutaggio, ecco allora l’interessante opportunità spezzina.

