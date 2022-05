Spezia, avventura con Thiago Motta ai titoli di coda. Pronto Pirlo

La società ligure è intenzionata a cambiare la propria guida in panchina in vista della prossima stagione. Al posto dell’italo-brasiliano, seria la candidatura dell’ex tecnico della Juventus

Tra Thiago Motta e lo Spezia, alla fine, il divorzio avverrà. Quasi toccato per mano alla fine del 2021, il tecnico e il club ligure si diranno definitivamente addio in estate. Nonostante l’ottima stagione con una salvezza ormai vicina, lo Spezia è intenzionato a non concedere la fiducia all’italo-brasiliano per la prossima stagione. Pronto in caso di esonero Andrea Pirlo. L’ex tecnico della Juventus è rimasto senza panchina in quest’ultima annata, nonostante il quarto posto, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana raggiunti lo scorso anno sotto la sua guida. Pirlo, infatti, è considerato dallo Spezia come il profilo giusto per continuare il progetto.

Sandro Caramazza