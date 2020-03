Spese sceicco Mansour, Nancy ad un passo

Con il calcio sospeso, il gruppo che ha in mano il Manchester City non si ferma, quasi fatta per l’acquisto del primo club di Platini

Come gran parte delle leghe nazionali europee, anche la Premier League su autonoma decisione della FA, ha deciso di chiudere i battenti, posticipando le gare della 30esima e 31esima giornata, con possibile riapertura dei giochi sabato 4 aprile. Disposizioni che hanno coinvolto anche i regolari lavori settimanali, con squadre a riposo nelle rispettive case e allenamenti bloccati.

Decisioni che hanno interessato, ovviamente, anche i campioni in carica del Manchester City. La stagione dei citizens, almeno per quanto riguarda il campionato, sembrerebbe essere ormai decisa, vista la lontananza dal primato di ben 25 lunghezze. Unico obiettivo, difendere la seconda piazza dal sorprendente Leicester di Rogers, comunque in calo dopo alcune giornate arrembanti. Lontani, però, dal torneo col Leone incoronato, le cose per gli uomini di Pep vanno più che bene: ottavi di Champions già quasi indirizzati grazie al 2-1 dell’andata in casa del Real; vittoria della Carabao Cup a Wembley contro l’Aston Villa e quarti di finale di FA Cup raggiunti. Tre importanti competizioni, che possono regalare al City un’annata coi fiocchi.

Con il pallone sospeso, le questioni riguardanti i citiziens si sono spostate sul tavolo economico e finanziario. Notizia, infatti, delle ultime ore è il probabile acquisto della squadra francese del Nancy, militante in Ligue 2. Per il gruppo City Football Group, l’azienda che controlla il club allenato da Guardiola, sarebbe la settima squadra comprata nel giro di pochi anni. Il club francese, infatti, si aggiunge a: New York City, Girona, Melbourne City, Yokohama Marinos, Montevideo City e ovviamente al Manchester stesso. Interessante curiosità: il Nancy è stato il primo club di “Le Roy” Michel Platini, con cui ha giocato dal 1972 al 1979.

Altra questione, per certi versi extra-campo, è quella riguardante l’udienza Uefa. L’emergenza Coronavirus ha fatto slittare la sentenza sul ricorso presentato dal Manchester City al Tas di Losanna contro la condanna per aver violato le norme Fair-Play finanziario. Condanna, ricordiamo, inflitta il 14 febbraio, con esclusione dalle coppe europee per due anni e maximulta da 30 milioni di euro. Udienza rinviata a data da destinarsi e posizione City-Europa, quindi, ancora in bilico.

Fonte foto: Diaro AS

Sandro Caramazza